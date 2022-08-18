Що чекає на Україну восени: відома астрологиня про переломний хід війни

Астрологиня Людмила Халанська заявила, що восени на Україну чекають великі зміни на фронті. За її словами, ЗСУ зможуть переломити хід війни на свою користь.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначила провидиця, аспект від Плутона до нашого Марса допоможе стримати російську агресію. Він діятиме до жовтня, тому це буде найсприятливіший період для закінчення війни, але поки на це надій мало.

"І все ж він може допомогти нам переломити хід війни на свою користь. Або хоча б зменшити втрати і зупинити просування ворога по нашій території. Також він може створити необхідні умови для стримування агресора через міжнародні важелі впливу", - написала астрологиня.

Астрологиня каже, що осінь для України буде більш спокійною. У цей період ми зможе зібратися і почати діяти в правильному напрямку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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