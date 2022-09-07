Що чекає на Україну восени: відома провидиця надала прогноз воєнних подій на вересень

Українська екстрасенска Людмила Хомутовська розповіла, що на Україну чекає агресивна фаза війни.

Про це Хомутовська розповіла в інтерв'ю УНІАН.

Наприкінці вересня до України надійде ленд-ліз, тобто США нададуть нашій країні боєприпаси, техніку, стратегічну сировину тощо для боротьби з російською агресією. Саме з того часу, вважає Людмила Хомутовська, для України почнуться складні часи, проте перемога все ж буде за українцями.

"Після того, як Україна отримає ленд-ліз, ми увійдемо до агресивної фази війни. Це буде в кінці вересня", - сказала провидиця.

Людмила Хомутовська також зазначила, що з нового року воєнний стан в Україні поступово скасовуватимуть. У цей період окремим категоріям чоловіків дозволять виїжджати за кордон.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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