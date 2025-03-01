Що говорив Нострадамус про війну в Україні та дату її закінчення — пророцтво

Знаменитий провісник, відомий своїми пророцтвами, Мішель Нострадамус передбачав війну в Україні та говорив про її закінчення через фінансовий крах і сильне виснаження ресурсів російської та української армій. Це призведе до того, що подальше продовження повномасштабної війни буде неможливим. Війська обох країн будуть виснажені і погано забезпечені.

Про це пише видання New York Post із посиланням на книгу "Пророцтва Мішеля Нострадмуса".

Так, французький астролог, який прославився похмурими і катастрофічними пророцтвами, багато з яких здійснилися, не вказував конкретних дат закінчення війни. Проте у книзі, що побачила світ рівно 470 років тому, 1 березня 1555 року, "Пророцтва Мішеля Нострадмуса" йдеться про Україну, а саме натяк на закінчення війни 2025 року.

Нострадамус прогнозував фінансовий крах і сильне виснаження ресурсів обох армій призведе, що подальше продовження повномасштабної війни буде неможливим. Війська обох країн будуть виснажені і погано забезпечені:

"Тривалою війною виснажилося все військо, так що не знайдеться грошей для солдатів; замість золота і срібла у них будуть шкіряні монети, галльська мідь і півмісяць місяця", - йдеться у цитаті з книги.

Деякі дослідники інтерпретують "галльську мідь" і "півмісяць місяця" як натяк на Францію і Туреччину відповідно. Можливо, ці країни зроблять внесок у перемогу України або досягнення миру дипломатичним шляхом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Про кордони 1991-го вже ніхто не говорить! Які території Україна поверне останніми?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, Нострадамус ще сотні років тому зробив також передбачення щодо Папи Римського Франциска, який у лютому 2025 року почав боротися за життя через ниркову недостатність.

Читайте також: