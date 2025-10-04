Секрет вічної молодості: нумерологи назвали 3 дати народження людей, які немов не старіють

Люди, народжені 2, 12 та 23 числа, немов н старіють

Деякі люди, здається, не підвладні часу: вони мають юнацький дух, зберігають гнучкий і допитливий розум або просто «старіють як вишукане вино», набуваючи впевненості та стилю з роками. Експерти з нумерології, астрології та містики виділили три дати народження, які особливо відзначаються своєю непідвладністю часу.

Про це пише Parade.

Число 2: Магнітний шарм і чиста краса

Згідно з нумерологією, число 2 пов’язане з гармонією, миром та зв’язком. Люди, народжені 2-го числа будь-якого місяця, мають магнітний шарм, завдяки якому інші почуваються поруч із ними у безпеці та почутими.

Астрологи зазначають, що це число перебуває під керуванням Місяця — небесного тіла, яке символізує нескінченні цикли оновлення та втілює вічну мудрість, пов’язану з емоціями та душею.

«Їхня сяюча присутність, дуже схожа на Місяць, надає їм невинний і юнацький вигляд, відзначений чистою красою,» — зазначає видання.

Кіноакторка Сальма Гаєк (59 років), дата народження 2 вересня 1966 року. / © Associated Press

Число 12: Оптимістична енергія та допитливість

Народжені 12-го числа будь-якого місяця часто стають джерелом натхнення для оточуючих. В астрології ця дата керується Юпітером, планетою розширення, удачі та оптимістичної енергії.

Люди, народжені цього дня, схильні зберігати надію та віру навіть перед обличчям життєвих труднощів. Замість того, щоб дозволяти своїм переконанням тверднути, вони продовжують навчатися, шукати нових вражень та розширювати свій світогляд, щоб йти в ногу з часом. Їхній енергійний підхід та безмежна допитливість допомагають їм залишатися юними та зберігати життєрадісний погляд на життя.

Зірка «Сімейки Адамсів» Крістіна Річчі (45 років), дата народження 12 лютого 1980 року / © Associated Press

Число 23: Гострий розум і веселий характер

Меркурій, планета інтелекту, в астрології втілює найбільш юнацьку енергію серед космічних тіл. Люди, народжені 23-го числа, вирізняються своєю динамічною енергією та адаптивністю до життєвих «припливів і відливів». Вони гострі на розум і дуже дотепні.

Багато людей втрачають легкість із віком, але ці особистості часто зберігають своє тонке почуття гумору, життєрадісний характер та відкритість до нового. Коли вони називають свій вік, це часто викликає подив. Саме їхня розумова спритність допомагає їм залишатися молодими.

Головна героїня «Гри престолів» Емілія Кларк (38 років), дата народження 23 жовтня 1986 року / © Associated Press

