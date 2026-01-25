Секс-гороскоп на 26 січня – 1 лютого 2026: три знаки потягне на експерименти, два — на ніжність

Секс / © Freepik

Кінець січня вмикає режим “хочу тепла”, але не завжди однаково: одні шукають ніжність, інші — пригоди. Тиждень ідеальний для флірту, але небезпечний для натяків: якщо хочете близькості — кажіть словами, а не поглядом “ну ти зрозумій”.

Секс-прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен

Тиждень про ініціативу й драйв. Ризик — поспіх і “я вже все вирішив/ла”. Порада: почніть з флірту, а не з ультиматумів.

Телець

Вас заводить комфорт і відчуття безпеки. Ризик — мовчазна образа. Порада: просіть обійми й ніжність прямо — це ваш головний афродизіак.

Близнята

Флірт у вас в крові, і цього тижня він працює на максимум. Ризик — загратися й заплутати когось. Порада: якщо подобається людина — натякніть сміливіше, ніж мемом.

Рак

Вам важлива емоційна близькість, без цього не “вмикається” настрій. Ризик — чекати, що партнер здогадається. Порада: одна чесна фраза зробить більше, ніж три дні мовчання.

Лев

Ви хочете уваги й пристрасті — і маєте всі шанси її отримати. Ризик — драматизувати через дрібниці. Порада: попросіть комплімент і романтику — вам не відмовлять.

Діва

Вас може потягнути на “давай ідеально”, але це не завжди сексуально. Ризик — контроль і критика. Порада: замініть “не так” на “а давай спробуємо ось так”.

Терези

Ваша чарівність піднімає градус навіть у звичайній розмові. Ризик — догоджати всім і забути про себе. Порада: цього тижня ви маєте право хотіти першими.

Скорпіон

Пристрасть сильна, але разом з нею можуть прийти ревнощі. Ризик — перевірки “на реакцію”. Порада: хочете глибини — говоріть прямо, без психологічних пасток.

Стрілець

Вас тягне на новизну й пригоди. Ризик — різкий жарт, який зламає атмосферу. Порада: новий сценарій побачення зробить більше, ніж сто натяків.

Козоріг

Ви гарячі, коли є довіра і повага. Ризик — робити вигляд, що вам нічого не треба. Порада: скажіть, чого хочете — це не слабкість, це дорослість.

Водолій

Нестандартні бажання можуть здивувати навіть вас. Ризик — виглядати холодними, коли ви просто “в думках”. Порада: домовтеся про правила гри — і все буде дуже цікаво.

Риби

Романтика, ніжність і “хімія” у вас на максимумі. Ризик — ідеалізація й образи через очікування. Порада: менше “як має бути”, більше “як приємно нам”.

Тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 не про ідеальність, а про контакт: говоріть, торкайтеся, смійтеся. І пам’ятайте: натяки — це красиво, але чесність — значно ефективніша.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.