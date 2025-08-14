ТСН у соціальних мережах

"Шамани обіцяли Путіну, що він захопить всю Європу": відомий астролог шокував передбаченням про війну

Влад Росс зробив передбачення про наслідки війни в Україні для Росії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Росс

Відомий український астролог Влад Росс розповів, що нібито «шамани обіцяли Путіну, що він захопить всю Європу», проте цього ніколи не станеться.

Про це Влад Росс розповів у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Астролог переконаний, що через війну в Україні Росія розвалиться.

«Говорили, який чудовий та великий лідер, обіцяли, що він може захопити всю Європу. Але я говорив, що 2025 рік — це кінець. Особливо, коли Сатурн з’єднається з Нептуном. Це відбудеться якраз у серпні. Їх найточніше об’єднання буде у січні-лютому 2026 року. Це говорить, що буде переворот на Московській федерації. Вона розпадеться. Україна у них, як кістка у горлі, якою вони подавляться та розваляться», — переконаний астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

