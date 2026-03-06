Що чекає на світ 2026 року: "новий Нострадамус" попередив про незворотні катастрофи

Екстрасенс / © Крым. Комментарии

Реклама

Бразильський екстрасенс Атос Сантос стрімко здобуває світову популярність завдяки високій точності своїх прогнозів. Містик уже передбачив появу COVID-19, низку сучасних збройних конфліктів та політичний успіх Дональда Трампа. У своєму новому інтерв’ю він оприлюднив список глобальних загроз, з якими людство зіткнеться у 2026 році.

Про це пише Daily Express.

За словами Сантоса, у формуванні своїх прогнозів він спирається не лише на містичний досвід, а й на уважне прослуховування інформації від «вищих сил».

Реклама

Небезпека з космосу

У переліку тривожних подій 2026 року бразилець виділяє масштабні потрясіння, які можуть докорінно змінити звичний уклад життя. Найближча глобальна загроза очікується вже в середині березня.

Він стверджує, що між 12 і 15 березня Землю накриє надзвичайно потужна сонячна буря. В інтерв’ю виданню Сантос зазначив, що цей прогноз ґрунтується на «послідовних доказах», адже сонячна активність стає дедалі агресивнішою та становить реальну небезпеку для технологічної інфраструктури планети.

Екстрасенс називає цей період одним із «найчутливіших і найризикованіших моментів» поточного року.

Нові зони проксі-війн

Проте небезпека у 2026 році походитиме не лише з космосу. «Новий Нострадамус» передбачає ескалацію низки збройних конфліктів. Два великі регіони ризикують стати новими полями проксі-війн між провідними світовими державами.

Реклама

Зокрема, Африка та Арктика можуть перетворитися на несподівані зони повномасштабних бойових дій. Критичною точкою напруження, за словами провидця, стане північ Нігеру та весь регіон Сахелю, де очікується стрімке посилення позицій екстремістських угруповань.

Окрему увагу Сантос приділив геополітичним амбіціям Росії. Містик вказує на те, що Кремль активно зміщує фокус своїх інтересів у бік Арктики. На тлі глобальних кліматичних змін та тривалої війни проти України це створює безпрецедентну напругу.

За прогнозом бразильця, ризик прямого зіткнення Росії та сил НАТО в цьому регіоні суттєво зросте вже ближче до кінця поточного року.

Як стверджує видання, частина передбачень Сантоса на 2026 рік уже здійснилася. Ще наприкінці 2025 року він попереджав про неминуче падіння уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі та великий ризик масштабної регіональної війни на Близькому Сході.

Реклама

«Я ще тоді у 2024-му попереджав, що збагачення урану Іраном і можливі військові приготування Ізраїлю можуть спричинити новий період гострої регіональної нестабільності», — констатує містик.

Серед інших вагомих подій 2026 року бразилець прогнозує падіння курсу американського долара, «велику подію» в Букінгемському палаці та серйозну економічну кризу в низці країн Європейського Союзу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, поки політологи сперечаються про майбутнє, екстрасенс Гамільтон-Паркер, який передбачив Covid, вже бачить нову велику війну. Він розповів, які природні катаклізми, катастрофи та політичні сенсації готує доля для людства найближчим часом.