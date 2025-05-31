Що чекає на Україну в червні 2025: астрологи передбачають прискорення змін на фронті

Марс в сильній позиції для України свідчить про подолання труднощів / © ТСН

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Травень 2025 року для України став місяцем значних астрологічних змін. Ключові планетарні сили, що впливають на довгострокову динаміку подій на фронті, повністю змінили будову.

Про це розповіли астрологи Анна та Олексій Суханови в коментарі УНІАН.

Марс виходить із «тіні»: час активних дій

Астрологи пояснюють, що одна з планет, яка з кінця 2024 року перебувала у несприятливому положенні, а саме Марс, від 6 червня 2025 року увійде у надзвичайно сильну позицію. Це зміцнення Марса, який відповідає за сміливість, прийняття рішень, подолання труднощів та боротьбу, є ключовим для багатьох процесів.

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Слабка позиція Марса у знаку Риб раніше спричиняла дисбаланс, хаос та невизначеність, гальмувала вирішення багатьох питань, включно з українським. Червень, якщо його порівняти з літаком, стане періодом набору швидкості перед зльотом.

«Провідники енергії» та Дональд Трамп

Суханови також торкнулися теми людського сприйняття та персоніфікації подій. Вони наголосили, що люди часто пов’язують щастя чи нещастя з конкретними особистостями та не помічають глибинних енергетичних процесів.

Як приклад, вони згадали Дональда Трампа, на якого покладали надії щодо завершення війни в Україні, а згодом розчарувалися. Астрологи пояснюють, що Трамп, як і будь-яка інша людина, є «провідником енергії», а не першопричиною подій. Його можливе усунення з політичної арени не змінить саму енергію, яка знайде інший шлях для своєї реалізації.

За їхніми словами, ситуація з присутністю чи відсутністю Трампа суттєво не змінить загальний рух до завершення гарячої фази війни в Україні. Втім, астрологи очікують, що найближчим часом процеси можуть значно прискоритися.

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Прогнози для України та Росії: зміни та виклики

Для досягнення конструктивних рішень, на думку астрологів, РФ має відчути силу Марса, який незабаром обійме сильну позицію, а також вплив Меркурія (через злагодженість комунікацій щодо санкцій) та Сатурна (що зменшує двоїстість Риб та надає їй структурності).

Протягом 2025 року і далі ситуація в РФ, за прогнозами, лише погіршуватиметься, тоді як в Україні — покращуватиметься. Астрологи підкреслили, що Україна має внутрішніх ворогів, таких як корупціонери, агенти впливу, порушники Конституції. Вони попереджають, що вже у 2026 році (або навіть раніше) на причетних до незаконних дій чекають наслідки, про що свідчить транзит Сатурна через знак Риб, пов’язаний із правосуддям.

Згідно з натальною картою України, від 13 травня до 26 липня 2025 року триватиме астрологічний підперіод Юпітер-Місяць-Раху. Раху — це планета трансформацій та невизначеності, але попередні спостереження Суханових показують, що подібні підперіоди загалом сприятливі для країни та надають їй новий імпульс. Так, минулого року такий підперіод сприяв успішній операції на Курщині, а раніше — звільненню Харківщини та Херсона.

Цього року астрологи не очікують масштабного наступу ЗСУ, але підперіод Раху може стати імпульсом до конструктивних кроків та наближення кінця гарячої фази війни. Від 19 травня до 9 липня 2025 року в річній карті України триватиме підперіод Меркурія, що може вказувати на інформаційний дисбаланс, а також на надходження ресурсів ззовні (фінансових, людських, військових).

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Росія від 29 травня до 14 липня 2025 року перебуватиме у підперіоді Юпітер-Юпітер-Марс. Марс є однією з найбільш напружених планет у гороскопі РФ, і його вплив загострює проблеми. Це може вказувати як на посилення наступальних дій, так і на ризик внутрішніх потрясінь та негативний вплив на економіку.

У річній карті РФ 9 червня почнеться річний підперіод Сонця (до 27 червня), що акцентує увагу на керівництві та владі, можливі несподіванки та втрати. Від 27 червня до 28 липня почнеться підперіод Місяця, який може вказувати на зниження військової активності та появу конструктиву у питаннях війни та територій між країнами. Астрологи не виключають, що в цей період може бути досягнуто рішення про припинення вогню.

Нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, передбачення, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто носить розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця «Битви екстрасенсів» назвала подію, яка стане «початком кінця» у війні Росії проти України. Яна Пасинкова зазначила, що ми дізнаємося гарні новини ще до початку серпня.

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