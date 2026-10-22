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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Що чекає Україну до кінця осені: терологиня ошелешила передбаченням про війну

Тарологиня зробила новий прогноз про те, що чекає на Україну у найближчий місць. Попри теперішній песимізм, вона вважає, що попереду будуть гарні новини.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Тарологиня і дослідниця сновидінь Тетяна Василівна розповіла, що наприкінці осені на Україну чекають добрі новини. Це може бути пов’язано із випробуванням унікальної зброї.

Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

«Карти показують одразу, що ця хороша подія пов’язана з військовою ситуацією. Починається розклад з трійки кубків, закінчується трійкою жезлів. Нам буде що святкувати. Наприкінці осені у нас буде такий стан, наче ми спромоглися створити щось дуже потужне. Ми спромоглися вдарити по ворогу дуже потужно. І це наче, знаєте, тільки початок. Це бажання іще більше робити. Це бажання ще більше виготовляти цієї зброї. Тут дуже схоже на випробування якоїсь зброї, яка дуже і дуже добре себе покаже», — сказала вона.

Також тарологиня додала, що на нашу державу чекають нові угоди з іншими країнами: «Ще можливі дуже хороші угоди з іншими країнами, які Україна укладе до кінця осені завдяки завдяки своїм високоточним ударам».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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