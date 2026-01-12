Що не варто робити під час ретроградного Меркурія 2026 року

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

У популярній астрології ретроградний Меркурій пов’язують зі збоями у сферах, за які він відповідає: комунікації, документів, грошей, техніки та пересування. Саме тому помилки, зроблені в цей час, часто мають довготривалі наслідки.

Що не варто робити під час ретроградного Меркурія

Не підписувати важливі документи поспіхом

Угоди, договори, фінансові зобов’язання, оформлені в ці періоди, можуть містити приховані неточності. Якщо уникнути підписання неможливо, варто перевіряти всі деталі кілька разів.

Не ухвалювати різких рішень

Ретроградний Меркурій вважають несприятливим для імпульсивних кроків: звільнень, переїздів, розриву стосунків або різкої зміни планів. Часто згодом з’являється бажання переглянути зроблений вибір.

Не ігнорувати дрібні помилки

Неправильна дата, пропущена літера, неточна адреса чи сума можуть призвести до серйозних проблем. У ці дні дрібниці мають значення більше, ніж зазвичай.

Не купувати техніку без потреби

За астрологічними спостереженнями, гаджети, придбані під час ретроградного Меркурія, частіше потребують ремонту або працюють нестабільно. Якщо покупку не можна відкласти — варто зберігати чеки й гарантії.

Не планувати складні поїздки без запасного плану

Затримки рейсів, зміни маршрутів і непорозуміння з документами трапляються частіше. Астрологи радять залишати більше часу на дорогу та перевіряти всі бронювання заздалегідь.

Не довіряти чуткам і неперевіреній інформації

У періоди ретроградного Меркурія легко виникають плітки, перекручені факти й помилкові висновки. Краще покладатися лише на перевірені джерела.

Що натомість вважають корисним у ці періоди

Попри складнощі, ретроградний Меркурій підходить для:

завершення старих справ;

повернення до відкладених ідей;

виправлення помилок;

перегляду планів і домовленостей.

Ретроградний Меркурій 2026 року — це не заборона на життя, а нагадування бути уважнішими до слів, рішень і деталей, які в інший час могли б залишитися непоміченими.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.