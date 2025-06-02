Що підказують дерева про любов, фінанси і особисте зростання: кельтський гороскоп на червень 2025 року

Кельтський календар дерев / © ТСН.ua

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Кельтський календар дерев, заснований на системі огаму, пов’язує періоди року з деревами, кожне з яких несе певну енергію й урок. Цей підхід запрошує жити у ритмі з природою, дослухаючись до її підказок не лише через сезонні зміни, а й через символіку дерев. У червні правлять дерева споглядання, перехідних станів і глибинного мислення. Це час, коли варто не поспішати, а уважно придивитися до того, що вже проросло в нас — і що потребує переосмислення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Любов та стосунки – “Ліщина”

Ліщина у кельтській традиції — дерево інтуїтивного знання, глибинної правди і серцевого прозріння. У червні вона нагадує: справжня любов не боїться чесності. Це гарний період для відвертих розмов, розкриття того, що приховувалося за звичними ролями. Варто запитати себе: чи бачу я іншого по-справжньому? Чи дозволяю собі бути собою поруч із ним чи нею? Стосунки, в яких є довіра до глибин, стануть міцнішими, а ті, де все тримається на поверхні — потребуватимуть оновлення або завершення.

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Гроші та бізнес – “Ясен”

Ясен символізує вертикаль між небом і землею, зв'язок між баченням і дією. У фінансовій сфері він запрошує до мислення системно й стратегічно. Червень — ідеальний час, щоби не розпорошувати ресурси, а укріпити основу: оновити бюджет, обрати головне і не витрачати сили на хаос. Якщо минулі ідеї не принесли результатів, саме час змінити підхід. Енергія ясена сприяє зібраності й здатності бачити фінансову картину в цілому, а не тільки поточні витрати.

Особистий розвиток – “Бузина”

Бузина — дерево переходів, порогу між світами. Вона асоціюється зі старими знаннями, циклами життя та трансформацією. У червні вона закликає не боятися змін, навіть якщо вони пов’язані з тим, що відходить. Це чудовий місяць для практик відпускання: емоцій, думок, речей або стосунків, які більше не служать. Бузина відкриває двері до нового рівня, але тільки якщо старе завершене з повагою. Робота з внутрішніми циклами, пам’яттю та відновленням допоможе відчути глибше, ким ви стаєте саме зараз.

Червень 2025 року за кельтським календарем дерев — це час глибинної роботи й внутрішнього переосмислення. Ліщина підказує слухати серце у стосунках, ясен — діяти розумно у фінансах, а бузина — приймати неминуче оновлення душі. Якщо уважно дослухатися до природних символів, червень принесе більше, ніж здається на перший погляд: не лише події, а й внутрішні зрушення, які готують до літа зрілості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.