Що сказала сьогодні про кінець світу 2027 року відома українська відьма

Українська відьма Марія Тиха зробила передбачення щодо перебігу війни та кінця світу / © ТСН

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Після смерті Папи Римського Франциска в соцмережах, посилаючись на начебто пророцтво Ватикану, почали масово поширювати повідомлення про те, що нібито за певний час, 2027 року, настане кінець світу, а «місто семи пагорбів» буде знищено.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Багато користувачів соцмереж поширили дописи про те, що Франциск, згідно з пророцтвом, був начебто останнім понтифіком. Водночас багато хто з українців залишили в соцмережах коментарі і про те, що і після кінця світу в них є безліч планів, дехто жартівливо написав, що знов прийдеться запасатися сірниками та гречкою, як напередодні 2012-го, коли також повідомлялось про «кінець світу».

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Українська астрологиня, яку називають головною відьмою України, Марія Тиха в коментарі для ТСН.ua висловила свою думку, спираючись на власні здібності: «2012 року, і не тільки, теж пророкували кінець світу. Це все (пророцтва — Ред.) пишуть люди і пишуть для чогось».

За словами Марії Тихої, ще пів року тому вона давала прогноз щодо смерті Папи Римського.

«Це передбачення було передвісником закінчення війни. Пауза чи закінчення — це неважливо. Передбачалась пауза. Це справдилось», — каже Марія Тиха.

«Щодо передбачення про кінець світу, то моя власна думка така: все це писалось людьми і ніякого стосунку до правди не має», — додає вона.

На запитання про те, чи закінчиться війна в Україні 2025 року, Марія Тиха відповідає так: «Коли всі кричали про те, що може закінчитись 2025-го, я казала, що ні. Поки я не побачу видіння, я нічого не скажу, я ж не таролог. Я сумніваюся, що закінчення війни буде 2025 року».

До цього вона додає, що може повторитися ситуація, яка була нещодавно в Чорнобилі. Як відомо, 14 лютого російський «Шахед» влучив в захисне укриття ЧАЕС.

«Або в квітні, або в травні ця ситуація може повторитись. Також мене хвилює ДніпроГЕС, ворог може його обстрілювати навесні. Пізніше можуть повторюватися удари по ТЕЦ», — каже Марія Тиха.

Раніше повідомлялось про те, що відомий астролог Влад Росс впевнено назвав дві дати закінчення війни.

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