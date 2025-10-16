ТСН у соціальних мережах

Що станеться у РФ через війну в Україні: екстрасенска здивувала цікавим передбаченням

Тарологиня передбачила майбутнє Росії.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Що станеться у РФ через війну в Україні: екстрасенска здивувала цікавим передбаченням

РФ / © Associated Press

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила громадянську війну в РФ.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова передбачила ймовірність громадянської війни в РФ.

«Економічна ситуація на „болотах“ підтримується з останніх сил. З одного боку її підтримує населення, з іншого, як це не дивно, — війна. Але є і хороші новини. Коли Росія перестане фінансово підтримувати одну республіку чи регіон, вони там не терпітимуть. Тоді у РФ почнеться внутрішня війна», — сказала вона.

Також Яна Пасинкова передбачила, коли закінчиться війна в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

