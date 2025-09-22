Шість китайських знаків зодіаку, які 22 вересня отримають найбільше удачі

Китайський астролог / © Pexels

22 вересня 2025 року у китайській астрології вважається Днем Прийому. Це особливий період, коли за традицією Всесвіт відкриває можливості й надсилає благословення без потреби щось вимагати чи докладати надмірних зусиль.

Цього разу день проходить під впливом Дерев’яного Коня, у місяці Дерев’яного Півня та в рік Дерев’яної Змії. Таке поєднання астрологи порівнюють із ключем, що відкриває двері, які вже були відчинені, але залишалися непоміченими.

Найбільше везіння цього понеділка відчують шість знаків китайського зодіаку:

Кінь. Оскільки стовп дня збігається з цим знаком, 22 вересня стане для Коня особливо значущим. Тривалі сумніви щодо правильності обраного шляху відступлять, адже з’являться конкретні підтвердження — у вигляді відповіді, пропозиції чи несподіваної нагоди. Це день, коли впевненість у власних діях стане головним подарунком.

Змія. Як символ року, цей знак отримує додатковий поштовх від енергії Дня Прийому. Те, що колись було тягарем — фінансовим чи особистим, — може несподівано повернутися у вигляді винагороди. Для когось це стане новою можливістю, для інших — сигналом, що вони перебувають на правильному місці.

Півень. Місяць, що відповідає цьому знаку, вже підсилив його енергію, а понеділок принесе остаточне визнання. Результати тривалих зусиль проявляться у вигляді подяки, довіри чи фінансової віддачі. Для Півня це момент, коли високі стандарти та дисципліна окупаються.

Свиня. Поєднання Дерев’яного Коня та Дня Прийому відкриє нові ресурси. Це може бути підтримка, додатковий час чи фінансові можливості. Свині важливо прийняти ці дари, навіть якщо вони здаватимуться занадто простими або несподіваними.

Собака. Цього дня зникнуть відволікання та внутрішні сумніви, які заважали рухатися вперед. У житті Собаки з’явиться відчуття стабільності: може полегшитися фінансовий тягар, врівноважитися стосунки чи прийде звістка, яка дасть спокій.

Тигр. Завдяки подібній енергії з Дерев’яним Конем, Тигр відчує, як очікування стають реальністю. Події в коханні чи фінансовій сфері, які здавалися далекими, 22 вересня набудуть конкретних форм. Це підтвердить правильність інтуїції, яка супроводжувала його останнім часом.

Нагадаємо, 22 вересня розпочнеться тиждень, коли енергія змінює напрямок, і ми входимо в новий шар реальності, де внутрішні процеси стають глибшими, а зовнішні події більш насиченими й доленосними.