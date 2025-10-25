Шість китайських знаків зодіаку, які 25 жовтня приваблять удачу та кохання

Китайський гороскоп / © Associated Press

25 жовтня 2025 року, у День Посвячення під покровом Вогняного Кролика, шість китайських знаків зодіаку отримають особливу підтримку Всесвіту. Ця субота обіцяє період емоційного оновлення, коли кохання та щирі почуття виходять на перший план. Місяць Вогняного Собаки та рік Дерев’яної Змії створюють енергію, що сприяє теплу, ніжності та взаємності.

Про це повідомило видання Yourtango.

День Посвячення в китайській астрології допомагає розпочати нові справи, особливо ті, що пов’язані з почуттями. Вогняний Кролик пом’якшує емоції, спонукаючи не до боротьби, а до щирого прояву любові. Цього дня навіть найменший знак уваги може змінити хід стосунків.

Кролик

Енергія дня належить саме вам. Ви можете відчути потяг до людини, яка вже давно поруч. Всесвіт підказує — час перестати сумніватися. Повідомлення чи запрошення можуть стати знаком долі. Відкрийте серце — і ваша ніжність не залишиться непоміченою.

Собака

Місяць Вогняного Собаки приносить емоційну ясність. Якщо ви не знали, куди рухаються ваші стосунки, субота поставить усе на свої місця. Довіртеся діям, а не словам — хтось покаже вам, наскільки ви для нього важливі.

Коза

Цей день несе новий початок. Напруга у спілкуванні зникає, а гармонія повертається. Людина, яку ви цінуєте, може відкритися вам по-новому. Це момент, коли довіра стає основою кохання.

Свиня

Сьогодні ви готові прийняти любов, яка надихає, а не виснажує. Один щирий крок — запрошення, слово або жест — може змінити усе. Хтось, хто довго залишався осторонь, покаже свої справжні почуття.

Тигр

Ви прагнете щирості — і цього дня вона знайде вас. Зв’язок, який здавався невизначеним, проясниться, якщо ви дозволите собі бути відвертими. Покажіть свої емоції — і отримаєте взаємність.

Змія

Кохання приходить спокійно, без драм, але з глибиною. Хтось із вашого оточення проявить турботу, яку ви не очікували. Вразливість сьогодні — це сила, а не слабкість. Саме вона відкриє двері до справжнього зв’язку.

Нагадаємо, вихідні — 25 і 26 жовтня — дадуть нам можливість увімкнути найрізноманітніші режими відпочинку: субота — наполегливості й упевненості у своїх вчинках, а ось у неділю від активних дій краще відмовитися.