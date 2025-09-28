Шість китайських знаків зодіаку, які 28 вересня притнуть удачу та кохання

Китайський гороскоп / © Unsplash

28 вересня 2025 року, у День Балансу, шість китайських знаків зодіаку отримають особливу підтримку небес. Цим днем керує Металевий Щур у році Дерев’яної Змії та місяці Півня. Така комбінація створює сприятливі умови для кохання, щирих розмов та несподіваних проявів турботи.

Про це повідомило видання YourTango.

Астрологи пояснюють, що Дні Балансу відкривають простір для відновлення рівноваги у стосунках. Вони показують, де люди віддавали більше, ніж отримували, або занадто довго захищали власне серце. Саме у такі моменти кохання може з’явитися несподівано — через щиру бесіду, визнання вдячності чи нову романтичну зустріч.

Для шести знаків 28 вересня стане особливим днем, коли удача та почуття виявляться у найнеобхідніший момент.

Щур. Цей день належить вам, і це відчувається у кожній події. Якщо ви довго підтримували інших, настав час отримати турботу у відповідь. Можлива розмова з партнером чи знайомим, яка змінить баланс і принесе полегшення. Взаємність стане ключем до щастя.

Змія. У рік Дерев’яної Змії ви постійно розвивалися, і тепер доля відповідає вам новими можливостями в особистому житті. Якщо ви у стосунках — партнер може здивувати бажанням крокувати поруч далі. Якщо самотні — з’явиться людина, яка розділяє ваші цінності.

Півень. Ваш знак керує місяцем, тому увага до вас уже підсилена. Цей день принесе щирі слова вдячності та прояви ніжності. Ви можете отримати захоплення від партнера чи відчути симпатію від людини, яка бачить справжню вашу сутність.

Кінь. Для вас удача проявиться у взаємності. Якщо раніше ви вкладали більше у стосунки, ніж отримували, сьогодні баланс може відновитися. Події допоможуть зрозуміти, чи варто продовжувати теперішній зв’язок, чи відпустити його заради кращого майбутнього.

Свиня. Енергія дня підштовхує вас до прийняття любові. Ви можете отримати підтримку чи прояви симпатії від тих, хто цінує вашу відданість. Це момент, коли доброта, яку ви дарували, повертається до вас.

Мавпа. Ваша природна харизма сьогодні підсилена. Важливим стане не лише флірт, а й справжня відвертість. Друг може проявити почуття, а партнер — відкритися емоційно. Саме щирість зробить цей день для вас особливим.

Для Щура, Змії, Півня, Коня, Свині та Мавпи 28 вересня стане днем, коли баланс у коханні та удачі повернеться у найпотрібніший момент.

Нагадаємо, жовтень 2025 року стане особливо сприятливим для знаків Риби, Рак і Діва. Це місяць, коли інтуїція посилюється, стосунки набувають глибини, а внутрішні ресурси розкриваються особливо яскраво.