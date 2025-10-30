ТСН у соціальних мережах

Шість китайських знаків зодіаку, які 30 жовтня притягнуть удачу та гроші

Астрологічне поєднання Водяної Мавпи й Дерев’яної Змії обіцяє прориви у справах. Дізнайтеся, які знаки 30 жовтня зловлять хвилю успіху.

Китайський гороскоп

Китайський гороскоп / © comefromchina.com

30 жовтня 2025 року обіцяє стати особливим днем для шести китайських знаків зодіаку. Цей четвер проходить під знаком Водяної Мавпи у День відкритих дверей, у місяць Вогняного Собаки та рік Дерев’яної Змії. Астрологи кажуть: така комбінація приносить прориви, фінансові можливості та щасливі збіги обставин.

Про це повідомило видання Yourtango.

  • Мавпа

Це ваш день. Енергія Водяної Мавпи активізує впевненість і швидкість рішень. Ви можете отримати вигідну пропозицію, на яку чекали, або підтримку від впливової людини. Дійте рішуче — удача сьогодні на вашому боці.

  • Змія

Рік Дерев’яної Змії гармонійно поєднується з енергією дня. Зірки радять не поспішати з висновками, а спокійно діяти. Вашу працелюбність помітить хтось важливий — це може відкрити двері до стабільності й фінансового зростання.

  • Щур

Ідеї, які здавалися нереальними, можуть почати приносити прибуток. Водяна Мавпа підсилює інтуїцію, тому довіряйте відчуттям. Успіх сьогодні приходить до тих, хто не боїться вчасно зробити крок.

  • Дракон

Ситуації, які довго не вирішувались, починають рухатись у правильному напрямку. Можливі нові домовленості або пропозиції співпраці. Віра у власну цінність — головний магніт вашої удачі.

  • Коза

Щоб отримати бажане, сповільніться. Спостерігайте, аналізуйте, не поспішайте приймати рішення. Гармонія і внутрішній спокій принесуть матеріальний прибуток, а також допоможуть відновити важливі стосунки.

  • Тигр

Сьогодні ви у центрі уваги. Вас помічають, запрошують, цінують. Цей день підкреслить ваші сильні сторони — лідерство та рішучість. Не бійтеся заявити про себе: саме зараз відкривається шлях до великих можливостей.

Нагадаємо, астрологи радять присвятити 30 жовтня близьким і коханим людям. Має сенс пригадати звичаї й традиції, притаманні сім’ї, до якої ми належимо, та повернути їх до життя — у такий спосіб вдасться підживитися «соками» генеалогічного древа, що можуть багато чого в нашому існуванні змінити на краще.

