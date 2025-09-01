Шість китайських знаків зодіаку, яким 1 вересня принесе удачу та достаток

Китайський гороскоп / © pixabay.com

У понеділок, 1 вересня 2025 року, шість китайських знаків зодіаку отримають особливу підтримку долі. Цей день у східному календарі відомий як День Вилучення, що символізує завершення непотрібного та відкриття простору для нового. Він відбуватиметься під керівництвом Водяного Півня у рік Дерев’яної Змії та місяць Дерев’яної Мавпи.

Про це повідомило видання YourTango.

Дні Вилучення в китайській астрології вважаються часом, коли відпадає все, що заважає, а на його місці з’являється можливість для кращого. Вплив Водяного Півня підсилює чесність і правду, що приносить внутрішнє звільнення та відчуття оновлення.

Астрологи виокремлюють шість знаків зодіаку, яким цього дня особливо щаститиме:

Півень. Це головний знак дня. Ваша сила — у словах і вмінні бути почутим. Можлива ситуація, коли сказане вами набуде несподівано великого значення. Те, що ви відкинете, — сумніви; те, що отримаєте — новий поштовх уперед.

Змія. У рік вашого знаку День Вилучення може прибрати щось, що здавалося важливим, але виявиться звільненням від проблем. На цьому місці з’явиться більше гармонії — як у фінансах, так і в особистих стосунках.

Мавпа. Подвійна енергія Мавпи цього місяця відкриє для вас правду — про себе чи близьких. Це розуміння зніме старі бар’єри й дозволить наблизити те, що справді має цінність.

Тигр. У цей день ви можете опинитися у потрібному місці у потрібний час. Нові знайомства або відкриття матимуть відчутний вплив. Удача прийде через несподіваний зв’язок, що змінить ваш рух уперед.

Собака. Енергія дня принесе відновлення справедливості. Ситуації, які тягнулися роками, нарешті завершаться. Це відкриє простір для легкості, чесності й нових можливостей.

Свиня. Для вас удача проявиться у вигляді допомоги від інших. Це може бути підтримка фінансова чи емоційна, подарунок або жест турботи. Всесвіт нагадує, що не все потрібно тягнути на собі.

У китайській традиції такі дні не вважаються втратою, а радше моментом очищення. Те, що більше не служить людині, відходить, аби звільнити місце для нового. Завдяки цьому енергія удачі тече вільніше, відкриваючи шлях до достатку, гармонії й внутрішнього спокою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, перший тиждень вересня передує коридору затемнень, тому багато людей відчувають, що начебто час спотворюється — він стає інтенсивнішим або стискається. Кармічні сюжети, колись залишені без відповіді, повертаються, а минуле починає говорити гучніше, ніж сьогодення.