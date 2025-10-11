Шість китайських знаків зодіаку, яким 11 жовтня принесе кохання та удачу

Китайський гороскоп / © Reuters

11 жовтня в китайській астрології відзначають День Балансу, яким керує Водяний Бик. Цей астрологічний вплив приносить відчуття стабільності та спокою після періоду невизначеності. Стихія Води пом’якшує емоції, знімає напругу й відкриває серця, а впертість Бика трансформується у послідовність і вірність. Для багатьох людей це день чесних розмов, примирень і щирих проявів почуттів.

Про це повідомило видання YourTango.

Астрологи зазначають, що шість знаків — Бик, Змія, Щур, Кінь, Півень і Коза — відчують особливо сильний вплив цієї гармонійної енергії.

Бик

Представники цього знака перебувають у центрі енергетичних потоків Дня Балансу. Їхня врівноваженість і надійність викликають довіру, а щирість і спокій притягують людей. Якщо у стосунках раніше були напружені моменти, цей день допоможе залагодити непорозуміння. Ймовірно, саме зараз настане слушний час для серйозної розмови або вибачення, яке відновить гармонію.

Змія

Для народжених під знаком Змії 11 жовтня стане днем емоційної прозорості. Водяний Бик активізує інтуїцію й допомагає побачити, хто дійсно щирий поруч. Може з’явитися розуміння того, яких стосунків ви насправді прагнете. Якщо раніше ви стримували свої почуття, настав момент сказати правду — саме чесність цього дня відкриє двері до справжнього взаємного кохання.

Щур

Енергія цього дня підтримує прагматичний підхід до стосунків. Для Щура кохання зараз означає партнерство, довіру та спільні цілі. Можливі відверті розмови про майбутнє або обговорення важливих життєвих планів. Самотні представники знака можуть зустріти людину, яка поділяє їхні цінності, — знайомство може відбутися через роботу, друзів або родину.

Кінь

Вплив Водяного Бика допомагає Коням заспокоїтися і подивитися на стосунки без надмірних емоцій. Цього дня вони здатні побачити ситуацію з боку, зрозуміти, хто справді готовий докладати зусиль, а хто — ні. Це час внутрішньої ясності, який допоможе позбутися сумнівів і обрати правильний шлях у почуттях.

Півень

Місяць Вогняного Собаки у поєднанні з днем Водяного Бика приносить Півням відчуття тепла, прийняття й рівноваги. Ви можете дозволити собі бути собою без прагнення все контролювати. Партнер оцінить вашу відвертість, а для самотніх цей день може стати часом приємного знайомства. Удача приходить через щирість і природність.

Коза

Для Кози 11 жовтня — день ніжності та спокою. Енергія Водяного Бика підтримує вашу емоційність і доброту, допомагаючи притягувати турботливих людей. Можливе відновлення старих зв’язків або знайомство з людиною, яка одразу подарує відчуття безпеки. Це кохання, що народжується з доброти й взаємної підтримки.

Нагадаємо, вихідні 11-12 жовтня не найкращий час для відпочинку, якщо під ним не маються на увазі рішучі дії і «поглинання» знань у величезних кількостях.