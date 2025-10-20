Шість китайських знаків зодіаку, яким 20 жовтня принесе велику удачу та добробут

Китайський гороскоп / © Pexels

За східним календарем 20 жовтня 2025 року — це День встановлення, яким керує Водяний Собака (Жень Сюй) у місяці Вогняного Собаки та році Дерев’яної Змії. Цей день символізує стабільність, довіру й фундаментальні зміни, що дають змогу зміцнити вже створене.

Про це повідомило видання Yourtango.

Вплив Собаки у поєднанні зі стихією Води допомагає сфокусуватися на тому, що дійсно варте уваги — від фінансових вкладень до емоційних рішень. Дні такого типу сприяють відповідальним діям, глибоким зобов’язанням і вибору, який формує подальший шлях.

Для шести знаків східного гороскопа цей період стане особливо сприятливим. Їхня енергія поєднається з гармонійними потоками дня, що принесе стабільність, нові можливості та відчуття внутрішнього спокою.

Собака

Цей день стане знаковим саме для представників вашого знаку. Вплив Водяного Собаки підсилює вашу природну відданість і здатність створювати міцні основи. Ви можете отримати важливі новини, пропозицію або підтвердження того, що рухаєтесь у правильному напрямку. Люди навколо відчують вашу надійність, а це відкриє шлях до довіри, співпраці та нових можливостей.

Бик

Для Бика понеділок пройде у спокійному та впевненому ритмі. Після періоду невизначеності чи затримок справи нарешті почнуть рухатися вперед. Ймовірні фінансові покращення або відновлення стабільності на роботі. У цей день важливо цінувати підтримку партнерів — саме надійність та взаємність принесуть головне відчуття достатку.

Кролик

Представники цього знаку відчують гармонію і повернення внутрішньої впевненості. Водяний Собака сприятиме тому, щоб Кролик зміг відновити віру у свої рішення й побачити плоди власних зусиль. Може з’явитися можливість, яку раніше вважали нереальною, або знак, що підтвердить правильність обраного шляху.

Тигр

Енергія Дня встановлення допоможе Тиграм відновити контроль над подіями. Після періоду очікування чи залежності від інших ви знову отримаєте можливість діяти самостійно. Фінансова ситуація може стабілізуватися завдяки терпінню та стратегічному підходу. Важливо не форсувати події — природний перебіг обставин цього разу працюватиме на вас.

Змія

Для Змії цей день може стати підтвердженням того, що довгострокові зусилля не були марними. Ваша мудрість і врівноваженість викличуть повагу, а результати з’являться саме тоді, коли ви будете до них готові. У стосунках можливе емоційне зближення або вдячність з боку близьких, що зміцнить внутрішній спокій і впевненість.

Свиня

Свиня відчує доброту та підтримку з боку оточення. День Водяного Собаки дарує тепло й турботу, які допоможуть зменшити тривогу та повернути відчуття безпеки. Саме людяність і вдячність стануть головними складниками вашої удачі цього дня.

