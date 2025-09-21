Шість китайських знаків зодіаку, яким 21 вересня пощастить в коханні

Китайська астрологія / © Associated Press

Реклама

21 вересня 2025 року збігаються одразу кілька важливих астрологічних чинників: День успіху під знаком Водяної Змії та потужне затемнення. У китайській астрології вважається, що саме такі дні приносять особливі можливості для змін, відкриттів та нових зв’язків. У цей період шість знаків зодіаку отримають сприятливу енергію, яка вплине на їхнє особисте життя та стосунки.

Про це повідомило видання YourTango.

День успіху поєднує внутрішні зусилля з винагородою. Це означає, що навіть невеликі кроки можуть дати помітні результати. Затемнення ж підсилює дію подій, висвітлює те, що залишалося прихованим, і змушує звернути увагу на важливі деталі.

Реклама

У центрі уваги цього дня опинилися шість китайських знаків зодіаку. Для них поєднання Дня успіху й затемнення обіцяє події, пов’язані з коханням та особистими стосунками.

Змія. Оскільки і рік, і день несуть енергію цього знаку, саме Змія опиняється в центрі подій. Затемнення підсилює її вплив, роблячи чарівність особливо помітною, а слова — вагомішими.

Півень. Стовп місяця Півня надає цьому знаку провідну роль у стосунках. Затемнення відкриває істини, які неможливо ігнорувати, а чесність стає головним джерелом любовної удачі.

Свиня. Енергія Водяної Змії гармоніює зі знаком Свині. Люди починають чіткіше бачити її щирість, а ситуації складаються так, що відкривається місце для несподіваних визнань і прихильності.

Кінь. День успіху поєднується з пристрасною натурою Коня. Затемнення руйнує бар’єри, дозволяючи відчути глибшу близькість у стосунках чи дружбі.

Бик. Для Бика цей день може бути інтенсивним, але водночас відкриває шлях до емоційного прориву. Саме турбота та підтримка з боку партнера чи близької людини стають знаком удачі.

Тигр. Затемнення впливає на емоційний сектор Тигра, нагадуючи про його природну привабливість. У цей день хтось може проявити сміливість і зацікавлення, що створить новий рівень емоційної взаємодії.

Нагадаємо, вже 22 вересня розпочнеться тиждень, коли енергія змінює напрямок, і ми входимо в новий шар реальності, де внутрішні процеси стають глибшими, а зовнішні події більш насиченими й доленосними.