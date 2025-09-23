Шість китайських знаків зодіаку, яким 23 вересня пощастить у коханні

Китайський гороскоп / © Unsplash

У вівторок, 23 вересня 2025 року, китайський календар визначає особливий День відкритих дверей. Він відбувається під впливом стовпа Дерев’яної Вівці у місяць Дерев’яного Півня року Дерев’яної Змії. У китайській астрології цей день вважається потужним, адже він відкриває нові можливості, допомагає створювати зв’язки та приносить гармонію без зайвого примусу.

Дерев’яна Вівця символізує щирість та ніжність у стосунках, нагадуючи, що справжнє кохання зростає тоді, коли людина відкрита до емоцій. Поєднання з енергією місяця Півня, який загострює увагу на важливому, та року Змії, що символізує постійну трансформацію, робить цей день сприятливим для глибоких змін у сфері почуттів.

Астрологічні прогнози виділяють шість знаків зодіаку, яким пощастить найбільше.

Коза

Для представників цього знаку стовп Дерев’яної Вівці особливо значущий. Вівторок відкриє для них нові грані щирості у стосунках. Це день, коли почуття сприйматимуться глибше, а маленькі знаки уваги набуватимуть особливого сенсу.

Змія

У рік Дерев’яної Змії її представники відчують посилення інтимності й довіри. 23 вересня може стати моментом, коли зникне бар’єр у спілкуванні з близькими або відкриється новий рівень близькості.

Кролик

Енергія Дерев’яної Вівці гармонійно поєднується з природою Кролика. Це сприятливий день для щирості та довіри. Для представників цього знаку кохання йде назустріч без потреби щось доводити чи шукати — достатньо бути собою.

Кінь

Місяць Півня допоможе Коням отримати ясність у почуттях. Події чи розмови цього дня знімуть невизначеність у стосунках і дадуть відчуття стабільності.

Свиня

Для Свиней День відкритих дверей стане нагодою почути щирі слова та побачити докази справжньої прихильності. Це день, коли емоційна відвертість допомагає відчути власну цінність у стосунках.

Собака

Представники цього знаку можуть відчути нову гармонію у взаєминах. Вони побачать різницю між формальним ставленням і справжнім прийняттям. Саме це відкриття дарує відчуття спокою й внутрішньої рівноваги.

23 вересня для Кози, Змії, Кролика, Коня, Свині та Собаки стане днем, коли любов і удача проявляться особливо яскраво, створюючи сприятливі умови для нових відкриттів у стосунках.

Нагадаємо, знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.