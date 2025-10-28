Шість китайських знаків зодіаку, яким 28 жовтня посміхнеться удача

Китайський гороскоп / © Unsplash

28 жовтня 2025 року — День Успіху під знаком Металевого Коня — обіцяє шістьом китайським знакам зодіаку хвилю везіння та приємних змін. Це день, коли зусилля винагороджуються швидше, ніж очікувалося, а відкладені плани нарешті дають результати. Під енергією Вогняного Собаки та Дерев’яної Змії цей день стане переломним для тих, хто діяв наполегливо й не втрачав віри у свої мрії.

Про це повідомило видання Yourtango.

Кінь

Це ваш день, адже саме під вашим знаком проходить 28 жовтня. Енергія руху та ініціативи допоможе відчинити двері, які раніше здавалися зачиненими. Ваша сміливість і наполегливість привернуть увагу впливових людей — і пропозиція, на яку ви чекали, може надійти саме сьогодні.

Тигр

Вам більше не потрібен дозвіл, щоб діяти. Всесвіт підтримує вашу рішучість і перетворює зосередженість на конкретні результати. Цей день може принести фінансову або кар’єрну свободу — як нагороду за вашу сміливість зробити перший крок.

Собака

Ваша відданість буде гідно оцінена. У цей день з’явиться людина, яка помітить ваші зусилля й допоможе у важливий момент. Підтримка, що прийде зненацька, зніме тягар і нагадає: добро завжди повертається.

Кролик

Стабільність, якої ви прагнули, повертається. Те, що ви боялися втратити, залишається цілим, відкриваючи шлях до нових можливостей. Енергія Дня Успіху зміцнить вашу впевненість у собі — і щойно ви наважитеся діяти, удача не забариться.

Змія

28 жовтня стане днем визнання. Ваш талант і старанність помітять, а ставлення оточення зміниться на краще. Можливе підвищення, фінансове покращення або просто заслужена похвала. Ви відчуєте, що більше не потребуєте схвалення — адже самі обираєте, де сяяти.

Свиня

Добрі справи, які ви робили, нарешті приносять плоди. Те, що колись здавалося втраченим, оживає: з’являються нові шанси, фінансові перспективи чи повернення старих планів. Удача підштовхує вас рухатися вперед — настав ваш час сказати «нарешті».

Нагадаємо, від 27 жовтня до 2 листопада енергія спрямовується всередину: до глибинної інтуїції, повільного переусвідомлення та м’якого відпускання. Дерева-покровителі кельтського гороскопа символічно нагадують: коріння важливіше, ніж крона. Справжня опора — не в подіях, а в тому, що всередині вас.