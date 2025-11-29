Шість китайських знаків зодіаку, яким 29 листопада принесе особливу удачу та достаток

Китайський гороскоп / © AP

Реклама

29 листопада 2025 року шість китайських знаків зодіаку опиняться у центрі надзвичайно сприятливих енергій. Субота настане під впливом Дня балансу Водяного Тигра, який дає стабільність, ясність та точні інстинкти. Додатково на події впливатимуть Місяць Вогняної Свині та рік Дерев’яної Змії — поєднання, що посилює рішучість, тепло та стратегічність.

Про це повідомило видання Yourtango.

Астрологи зазначають: день буде спокійним, але продуктивним, а для деяких знаків — переломним у питаннях достатку, відновлення сил та відчуття контролю над власним життям.

Реклама

Тигр

Субота підсилить ваш природний потенціал: інтуїція загострюється, рішення приходять легше, а впевненість стає стабільнішою. Один лист, розмова або фінансовий крок можуть несподівано принести хороший результат. День сприятливий для того, щоб нарешті відчути підтримку та побачити, як справи стають на свої місця без зайвих зусиль.

Свиня

Після напружених тижнів ви нарешті відчуєте справжнє полегшення. Проблема, що висіла тягарем, починає втрачати гостроту. Ви отримаєте потрібну пораду або підтримку, що допоможе вибратися з емоційного чи фінансового глухого кута. Достаток проявиться у вигляді ясності та спокою, які давно бракували.

Собака

Для Представників знаку день принесе бажану стабільність. Ситуація, що викликала сумніви, починає прояснюватися, а рішення — набувати логічності. Субота сприяє грамотним, обдуманим діям. Вибір на користь повільнішого, але правильнішого шляху допоможе отримати і фінансову, і емоційну вигоду.

Кінь

Енергія повертається, а мотивація зростає. Те, що здавалося важким або відкладеним, стане реальним для виконання. Можлива приємна новина або пропозиція, що полегшить фінансові питання чи відкриє перспективи. Ваше везіння цього дня — у можливості рухатися вперед без відчуття застою.

Реклама

Змія

День приносить чітке розуміння, яке допоможе позбутися зайвого навантаження та зосередитися на тому, що приносить розвиток. Ви можете отримати важливу інформацію чи пораду, здатну вплинути на подальші рішення. Прозріння, яке здаватиметься випадковим, відкриє новий шлях.

Кролик

Після тривалого виснаження ви нарешті відчуєте внутрішній спокій. Енергія дня допоможе розставити пріоритети та не витрачати сили даремно. Одна конкретна дія принесе відчутний результат. Також можлива підтримка від близької людини, що зміцнить відчуття безпеки та стабільності.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 29 листопада — день, коли потужний приплив енергії, який кожен з нас зможе відчути цього дня, необхідно витратити на добрі справи.