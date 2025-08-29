Шість китайських знаків зодіаку, яким 29 серпня відкриються нові можливості

Китайська астрологія / © Unsplash

29 серпня 2025 року за китайським календарем визначається як День відкритих дверей під знаком Металевого Коня у рік Дерев’яної Змії та місяць Дерев’яної Мавпи. У традиції ці дні вважають часом, коли відкриваються нові можливості та легше налагоджуються контакти.

Астрологи відзначають шість знаків, для яких ця дата може виявитися особливо сприятливою.

Знаки, які отримають підтримку дня:

Кінь. Це день вашого стовпа, тож увага природно зосереджується на вас. Можливі пропозиції чи контакти, які стануть корисними у подальшому.

Змія. У цей період можуть з’явитися потрібні люди чи вирішитися питання, що довго залишалося відкритим. Це дозволить рухатися далі впевненішими кроками.

Дракон. День відкриває можливість для рішень, які допоможуть зрушити справи з місця. Плани, що були відкладені, можуть отримати розвиток.

Щур. Попри традиційну напруженість із Конем, саме цього дня є шанс на гармонійніший перебіг подій. Те, що довго гальмувало, може піти у правильному напрямку.

Собака. Є ймовірність отримати підтвердження чи визнання за зроблену роботу. Це стане сигналом, що ваш внесок помічений.

Мавпа. Оскільки триває місяць вашого знаку, ви можете відчути додаткову підтримку. Це допоможе у спілкуванні та професійних ситуаціях.

У китайському календарі такі дні символізують оновлення та більш сприятливі умови для вирішення питань.

