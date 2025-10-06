Шість китайських знаків зодіаку, яким 6 жовтня принесе кохання та удачу

Китайський гороскоп / © Associated Press

6 жовтня 2025 року в китайському календарі вважається Днем Закриття під стовпом Земляної Мавпи (У Шень). Його енергія спрямована на звільнення від минулого, розрив емоційних чи матеріальних зв’язків, що втратили актуальність. Це момент, коли важливо завершити незавершене, аби дати місце новим можливостям.

Про це повідомило видання YourTango.

Цього понеділка, на тлі року Дерев’яної Змії та місяця Півня, вплив дня особливо відчують шість китайських знаків зодіаку: Мавпа, Змія, Собака, Кінь, Свиня та Бик. Їм цей період обіцяє емоційне очищення, кроки до кохання та зміни у сфері достатку.

Мавпа

Сьогодні ваш знак перебуває в центрі уваги, адже саме Мавпа керує енергією цього понеділка. День може стати переломним у стосунках — або вони перейдуть на глибший рівень, або завершаться, якщо втратили сенс. Обидва сценарії несуть полегшення та ясність.

У фінансовій сфері можливе розв’язання питання, яке давно тиснуло: повернення боргу, скасування неприбуткової угоди чи полегшення в рахунках. Визнання того, що настав час відпустити непотрібне, відкриє шлях до гармонії та удачі.

Змія

Рік Дерев’яної Змії посилює вашу інтуїцію й допомагає відчути, що потрібно завершити. 6 жовтня — слушний день, щоб відмовитися від емоційних або фінансових зв’язків, які більше не мають сенсу.

В особистому житті це може означати кінець залежності від минулого — старих образ чи невдалого кохання. Нові почуття з’являться, коли ви перестанете порівнювати теперішнє з тим, що було. У фінансах варто припинити витрачати ресурси на справи, що не приносять користі.

Собака

Енергія Земляної Мавпи створює контраст із вашою вірною й стабільною натурою. Цей день радить послабити контроль і не брати на себе забагато — ні в коханні, ні в роботі.

Ви можете відчути потребу змінити баланс у стосунках: віддавати менше, якщо не отримуєте взаємності. Це відкриє простір для щирої підтримки з боку партнера. У фінансовій сфері варто завершити старі зобов’язання або скоротити витрати — тоді з’явиться нова можливість, імовірно, ще цього місяця.

Кінь

Сьогоднішня стихія Землі допомагає вам знайти внутрішню рівновагу. Якщо ви тримаєтеся за стосунки, у яких немає взаємності, цей день допоможе поставити крапку.

Для тих, хто у парі, можлива відверта розмова, яка принесе полегшення та відновлення довіри. У фінансах день сприятливий для розв’язання відкладених питань — заявок, рахунків чи планів. Коли ви закриєте старі справи, відкриється шлях для нових перспектив.

Свиня

Ваш знак гармоніює зі стихією Землі, тому День Закриття діє на вас особливо м’яко. 6 жовтня допоможе позбутися невпевненості в коханні. Якщо у вашому житті є людина, яка не відповідає взаємністю, сьогодні ви зможете відпустити ці почуття. Це звільнить місце для нового тепла.

Фінансово день сприяє завершенню виснажливого періоду. Ви можете отримати допомогу або знайти рішення, яке зніме напруження. Простір для достатку відкриється, щойно ви відмовитеся від старих обмежень.

Бик

Цей день запрошує вас більше не чекати, коли обставини зміняться самі. Рішучість — головне слово для Бика. Якщо ви довго відкладали серйозну розмову або ухвалення важливого рішення у стосунках, саме час діяти.

В особистому житті це може стосуватися чесності — перед собою чи партнером. У фінансовій сфері — завершення процесу, який гальмував ваш розвиток. Коли ви окреслите межу й визнаєте, що час очікування минув, удача швидко прийде.

Нагадаємо, тиждень 6-12 жовтня несе в собі мінливу енергію: від гострого внутрішнього прозріння та сміливих рішень до м’якого й наснажливого примирення. Спочатку ми стикаємось із вогнем власних емоцій, а потім вчимось перетворювати їх на силу, що об’єднує та відкриває нові горизонти.