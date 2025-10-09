Шість китайських знаків зодіаку, яким 9 жовтня сприятиме удача та щастя

Китайський гороскоп / © Pexels

9 жовтня 2025 року за китайським календарем настає День Вилучення, яким керує Металева Свиня (Сінь Хай). Цей період збігається з місяцем Вогняного Собаки у році Дерев’яної Змії, що, за східною традицією, створює умови для звільнення від емоційного напруження й відкриття нового етапу спокою та гармонії.

Про це повідомило видання YourTango.

Астрологи пояснюють, що дні Вилучення — це символічний час, коли можна позбутися старих переживань і ситуацій, які виснажували. Енергія Металевої Свині сприяє м’якості, доброті й теплу, допомагає пробачати, відпускати та знаходити внутрішній баланс.

У цей день особливо відчують вплив позитивних енергій шість китайських знаків зодіаку: Свиня, Собака, Кінь, Кролик, Змія та Коза.

Свиня

Представники цього знака стануть головними щасливцями дня, адже саме Свиня керує енергією четверга. Для них можливе емоційне полегшення після тривалих хвилювань. Давні непорозуміння чи турботи можуть втратити актуальність, відкриваючи місце для радості й душевного спокою. Атмосфера дня сприяє щирому спілкуванню, теплим зустрічам і поверненню гармонії у стосунках.

Собака

Для Собаки цей день несе умиротворення та відновлення довіри. Металева Свиня пом’якшує старі образи, тому представники знака можуть отримати щирі слова підтримки або вдячності, яких давно бракувало. Це сприятливий момент, щоб знову відчути власну цінність і налагодити стосунки, які були напруженими.

Кінь

День Вилучення допоможе Коням знайти внутрішню впевненість і зрозуміти свої справжні бажання. Енергія четверга усуває сумніви, що заважали визначитись у важливих питаннях. Відчуття прийняття та підтримки з боку близьких людей зміцнить віру в себе й принесе емоційну стабільність.

Кролик

Кролики можуть відчути полегшення від минулих спогадів або зв’язків, які давно потребували завершення. День Металевої Свині допоможе звільнитися від старих емоцій і відкритися новим можливостям. Це може проявитися через теплу зустріч, добрі слова або внутрішнє відчуття, що минуле більше не має влади над сьогоденням.

Змія

Для Змії цей день символізує перехід — від страху до довіри. Якщо раніше представники цього знака уникали емоційної відкритості, 9 жовтня може стати моментом внутрішнього зламу. Це не обов’язково пов’язано з великими подіями — достатньо щирої розмови або невеликого прояву турботи, щоб знову відчути тепло і прийняття.

Коза

Коза отримає шанс на емоційне оновлення. Енергія Свині, поєднана з очищувальним впливом Дня Вилучення, допоможе розірвати зв’язок із відчуттям самотності або невпевненості. Можлива поява людини, яка принесе підтримку й розуміння. Атмосфера дня сприяє відновленню внутрішньої рівноваги та гармонії у взаєминах.

