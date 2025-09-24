Шість китайських знаків зодіаку, яким пощастить 24 вересня

Китайський гороскоп / © pixabay.com

У середу, 24 вересня 2025 року, в китайському календарі настає особливий Закритий день. Він проходить під знаком Вогняної Мавпи, у рік Дерев’яної Змії та місяць Півня. Такий збіг енергій в астрології вважається сприятливим для завершення тривалих процесів і звільнення простору для нового.

Про це повідомило видання YourTango.

Закриті дні символізують кінець циклів, коли можна остаточно вирішити питання, які довго залишалися відкритими. Стихія Вогняної Мавпи додає швидкості та несподіваних змін, а місяць Півня підкреслює важливість уваги до деталей та власної ролі у подіях. Саме цього дня шість китайських знаків отримають особливу підтримку.

Мавпа. Ваш знак збігається з енергією дня, що посилює його вплив. Завершуються затяжні питання — фінансові, побутові чи емоційні. Після цього відкривається можливість для нового руху вперед.

Півень. Завдяки місяцю Півня ваш авторитет і значення стають помітнішими. Ви отримуєте підтвердження своєї ролі та шанс посилити позиції на роботі чи у суспільстві.

Змія. Рік Дерев’яної Змії створює умови для позбавлення від того, що вже втратило актуальність. Це може стосуватися особистих очікувань або давніх труднощів. Після звільнення від них настає відчуття полегшення.

Собака. Вплив Вогняної Мавпи допомагає завершити ситуацію, яка довго залишалася невизначеною. Вирішення приносить емоційну рівновагу та створює простір для подальших кроків.

Тигр. Для цього знака середа пов’язана з несподіваними зустрічами чи розмовами, які можуть змінити напрямок планів. Важливо помічати такі моменти й використовувати їх.

Коза. Поєднання енергій Вогняної Мавпи та місяця Півня дозволяє звільнитися від давнього тягаря. На зміну приходить відчуття стабільності та гармонії.

Астрологічні поєднання цього дня вказують: для шести знаків середа стане моментом завершення старого й початком оновлення, коли відкриваються нові можливості.

