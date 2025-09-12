Шість китайських знаків зодіаку, яким усміхнеться удача 12 вересня

Китайський гороскоп / © Pexels

Реклама

У п’ятницю, 12 вересня 2025 року, китайський календар відзначає «День закритих справ», який проходить під знаком Дерев’яної Мавпи у місяць Півня та в рік Дерев’яної Змії. У китайській астрології вважається, що такі дні несуть енергію завершення — вони допомагають закрити тривалі цикли, відмовитися від старого та дати місце для нових можливостей.

Про це повідомило видання YourTango.

Енергія Мавпи, що керує цим днем, вважається різкою та неспокійною, тому рішення можуть ухвалюватися швидко й навіть несподівано. Астрологи наголошують: цього дня важливо дозволити подіям відбуватися природно, адже саме у відпусканні відкривається шлях до удачі.

Реклама

Найсильніше цю енергію відчують шість знаків китайського зодіаку.

Мавпа

Оскільки сам день збігається з вашим тваринним знаком, енергія «закриття» проявиться особливо яскраво. Завершиться справа, розмова чи зобов’язання, які довго виснажували. На зміну їм прийдуть нові можливості та відчуття свободи.

Півень

Вересень проходить під вашим знаком, тому 12 вересня стане точкою вирішення давньої ситуації. Те, що довго затягувалося, нарешті завершиться. Відчуття тиску зникне, а замість нього з’явиться новий простір для дій.

Змія

Рік Дерев’яної Змії підсилює вашу інтуїцію. Цього дня вона допоможе усвідомити, що настав час позбутися старих страхів, фінансових проблем чи ролей, які втратили актуальність. Замість втрати ви отримаєте стабільність і підтримку.

Реклама

Кінь

Енергія Мавпи принесе швидкі зміни у стосунках із людьми навколо. Завершиться повторюваний цикл, і стане зрозуміло, що більше не варто вашої уваги. Це відкриє шлях до нових, корисних можливостей.

Бик

Для Бика цей день означатиме завершення й остаточність, які принесуть спокій і відчуття стабільності. Прийняте рішення чи закрита справа не створять проблем, а навпаки допоможуть знайти баланс.

Коза

Енергія Дня закритих справ у поєднанні з місяцем Водяної Вівці закликає попрощатися з емоційним тягарем. Це може бути прив’язаність, очікування чи сумніви. Замість них прийдуть легкість, розширене бачення ситуації та нові радості.

Астрологи зазначають, що сила «Дня закритих справ» полягає не у форсуванні подій, а в тому, щоб дозволити Всесвіту завершити непотрібне й дати простір для нового.

Реклама

Нагадаємо, у вересні 2025 року Земля пройде через так званий коридор затемнень — астрономічне й астрологічне явище, яке завжди привертає особливу увагу.