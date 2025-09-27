Шість китайських знаків зодіаку, яким усміхнеться удача 27 вересня

Китайський гороскоп / © Pexels

27 вересня 2025 року у китайському календарі вважається «повним днем». Він проходить під впливом Земляної Свині у рік Дерев’яної Змії та в місяць Півня. У традиційній астрології цей час порівнюють зі збором урожаю: усе, що було закладене раніше, може принести конкретні результати.

Про це повідомило видання YourTango.

Астрологи відзначають, що енергія Свині у цей день символізує щедрість, доброзичливість та комфорт, тоді як Півень надає уважності й допомагає помічати можливості, які могли залишитися поза увагою. 27 вересня не вважають днем для поспіху — це час, щоб приймати винагороди та допомогу.

Найбільш сприятливим цей день стане для шести знаків китайського зодіаку:

Свиня. День відчутно підсилює цей знак, адже Свиня перебуває у центрі енергії. Увага, турбота та щедрість, проявлені раніше, можуть повернутися у вигляді вдячності або фінансового полегшення.

Змія. Як символ року, вона отримує додаткову підтримку. 27 вересня може стати часом, коли робота або зусилля починають приносити матеріальну чи емоційну віддачу.

Півень. Оскільки місяць проходить під його впливом, цей знак отримує шанс на справедливу оцінку та підтвердження власної цінності.

Бик. Земляна енергія сприяє його стабільності. Цього дня можуть проявитися результати послідовних дій — від фінансової вигоди до зміцнення надійності у справах.

Кінь. Для цього знака 27 вересня може стати переломним моментом у фінансових справах, коли затяжні труднощі почнуть вирішуватися.

Мавпа. Сила дня для неї проявиться у спілкуванні. Знайомства й контакти здатні відкрити двері до нових можливостей та матеріальної підтримки.

Субота 27 вересня стане важливим днем для цих знаків — часом, коли проявлені раніше зусилля й послідовність знайдуть своє підтвердження.

Нагадаємо, жовтень 2025 року стане особливо сприятливим для знаків Риби, Рак і Діва. Це місяць, коли інтуїція посилюється, стосунки набувають глибини, а внутрішні ресурси розкриваються особливо яскраво.