Шість китайських знаків зодіаку отримають любов і щастя 25 вересня

У четвер, 25 вересня 2025 року, настає так званий День встановлення. За китайською астрологією, він вважається сприятливим для того, щоб укріплювати стосунки, посилювати взаємні зобов’язання та закладати основи для тривалих союзів. Цей день проходить під впливом стовпа Вогняного Півня у рік Дерев’яної Змії та в місяць Півня. Поєднання цих енергій вважається особливо значущим: Півень підкреслює чесність і відкритість, а стихія Вогню додає пристрасті та ясності у взаєминах.

Астрологи виділяють шість знаків зодіаку, які у цей день мають найбільші шанси на позитивні зміни у коханні та стосунках.

Півень. Для цього знаку день є особливим, адже місячна й денна енергія збігаються. Вплив Вогняного Півня посилює прояви у сфері почуттів, роблячи їх більш очевидними та відчутними.

Змія. У рік Дерев’яної Змії цей знак отримує підтримку у вигляді стабілізації у стосунках. Там, де були сумніви чи хиткість, з’являється відчуття надійності та міцнішого ґрунту.

Собака. День сприяє відвертим розмовам і щирості. Саме через висловлення власних почуттів Собака може відчути більшу близькість із партнером.

Мавпа. Для Мавпи четвер приносить акцент на визнанні її індивідуальності. Цінування особливостей і неповторних рис стає основою для глибшого емоційного зв’язку.

Кінь. Вплив Дерев’яного Коня допомагає навести лад у стосунках і зняти невизначеність. Питання, які раніше залишалися відкритими, отримують більш чітке розуміння.

Свиня. Для цього знаку день може стати періодом вирішення давніх вагань у коханні. Виникає можливість перейти на новий рівень взаємин завдяки чесності та готовності до змін.

