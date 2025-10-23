ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
3 хв

Шість китайських знаків зодіаку отримають удачу 23 жовтня — хто серед щасливчиків

День рівноваги 23 жовтня відкриє нові можливості для кохання та гармонії — саме шість знаків китайського зодіаку стануть улюбленцями цього дня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Китайський гороскоп

Китайський гороскоп / © Associated Press

23 жовтня 2025 року, у День рівноваги, яким править Дерев’яний Бик у місяць Вогняного Собаки та році Дерев’яної Змії, настає період гармонії й стабільності. Цей день, за китайською астрологією, допоможе зняти емоційну напругу, відновити довіру та створити міцніші зв’язки між людьми.

Про це повідомило видання Yourtango.

Енергія Бика у поєднанні з елементом Дерева підсилює чесність, надійність і чутливість до почуттів інших. Вона заохочує відвертість і внутрішню гармонію, що відкриває шлях до любові й удачі. Для шести знаків китайського зодіаку цей день стане особливо сприятливим — у стосунках з’явиться стабільність, а доля віддячить за щирість і терпіння.

  • Бик
    Цей день проходить під твоїм знаком, тому енергія Всесвіту спрямована саме на тебе. Дерев’яний Бик підсилює твою стійкість і вміння підтримувати гармонію в оточенні. Люди, які поруч, сьогодні покажуть свою вдячність — не словами, а вчинками. Це час, коли взаєморозуміння замінює пояснення, а довіра стає головною мовою спілкування.

  • Свиня
    Баланс цього дня допоможе тобі подолати надмірну чутливість і знайти спокій у коханні. Можливе примирення або важлива розмова, яка прояснить справжні наміри партнера. Якщо ти самотня, може з’явитися хтось із минулого або людина, з якою легко встановлюється емоційний контакт. Дерев’яний Бик сприяє щирості й стійким зв’язкам, тому поспіх сьогодні не потрібен — усе складеться природно.

  • Змія
    Для тебе 23 жовтня — день відновлення внутрішньої рівноваги. Після періоду напруги чи нерозуміння настає момент прояснення. Важлива розмова або вибачення здатні змінити сприйняття ситуації. Ти знову відчуєш упевненість у собі та у стосунках. Фінансова стабільність також посилюється, адже спокій допомагає ухвалювати зважені рішення.

  • Кролик
    Дерев’яний Бик допоможе тобі відчути, що справжня любов — це не емоційні коливання, а спокій і довіра. Сьогодні інтуїція підкаже, кому варто довіритися, а хто лише створює ілюзію близькості. Твої стосунки можуть зміцнитися через прості, повсякденні речі: спільну розмову, сміх або взаємну підтримку. Удача цього дня пов’язана з гармонійними діями, а не з різкими змінами.

  • Дракон
    Цього четверга тобі варто сповільнити темп і помітити, що вже працює у твоєму житті. У стосунках з’являється новий спокій, а романтичні почуття набувають стабільності. Якщо ти шукаєш кохання, увагу може привернути людина, яка поділяє твої цінності та бачення життя. Енергія дня підштовхує до простоти — саме вона відкриває шлях до справжньої удачі.

  • Кінь
    Для тебе цей день стане часом емоційного оновлення. Після коливань і сумнівів настає ясність: ти чітко розумієш, чого хочеш від кохання. Якщо у стосунках були непорозуміння, сьогодні легко прийти до прощення. Для самотніх представників знака можливе знайомство, яке внесе спокій і довіру. Це не короткочасне захоплення, а стабільна енергія, що допомагає відчути гармонію між пристрастю та душевним миром.

Нагадаємо, тиждень від 20 до 26 жовтня 2025 року відкриває перехідний етап осені: зовнішній рух стихає, а внутрішній — посилюється. Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього тижня підказують, що сила проявляється не в напрузі, а в тихій зібраності.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie