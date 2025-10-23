Китайський гороскоп / © Associated Press

23 жовтня 2025 року, у День рівноваги, яким править Дерев’яний Бик у місяць Вогняного Собаки та році Дерев’яної Змії, настає період гармонії й стабільності. Цей день, за китайською астрологією, допоможе зняти емоційну напругу, відновити довіру та створити міцніші зв’язки між людьми.

Про це повідомило видання Yourtango.

Енергія Бика у поєднанні з елементом Дерева підсилює чесність, надійність і чутливість до почуттів інших. Вона заохочує відвертість і внутрішню гармонію, що відкриває шлях до любові й удачі. Для шести знаків китайського зодіаку цей день стане особливо сприятливим — у стосунках з’явиться стабільність, а доля віддячить за щирість і терпіння.

Бик

Цей день проходить під твоїм знаком, тому енергія Всесвіту спрямована саме на тебе. Дерев’яний Бик підсилює твою стійкість і вміння підтримувати гармонію в оточенні. Люди, які поруч, сьогодні покажуть свою вдячність — не словами, а вчинками. Це час, коли взаєморозуміння замінює пояснення, а довіра стає головною мовою спілкування.

Свиня

Баланс цього дня допоможе тобі подолати надмірну чутливість і знайти спокій у коханні. Можливе примирення або важлива розмова, яка прояснить справжні наміри партнера. Якщо ти самотня, може з’явитися хтось із минулого або людина, з якою легко встановлюється емоційний контакт. Дерев’яний Бик сприяє щирості й стійким зв’язкам, тому поспіх сьогодні не потрібен — усе складеться природно.

Змія

Для тебе 23 жовтня — день відновлення внутрішньої рівноваги. Після періоду напруги чи нерозуміння настає момент прояснення. Важлива розмова або вибачення здатні змінити сприйняття ситуації. Ти знову відчуєш упевненість у собі та у стосунках. Фінансова стабільність також посилюється, адже спокій допомагає ухвалювати зважені рішення.

Кролик

Дерев’яний Бик допоможе тобі відчути, що справжня любов — це не емоційні коливання, а спокій і довіра. Сьогодні інтуїція підкаже, кому варто довіритися, а хто лише створює ілюзію близькості. Твої стосунки можуть зміцнитися через прості, повсякденні речі: спільну розмову, сміх або взаємну підтримку. Удача цього дня пов’язана з гармонійними діями, а не з різкими змінами.

Дракон

Цього четверга тобі варто сповільнити темп і помітити, що вже працює у твоєму житті. У стосунках з’являється новий спокій, а романтичні почуття набувають стабільності. Якщо ти шукаєш кохання, увагу може привернути людина, яка поділяє твої цінності та бачення життя. Енергія дня підштовхує до простоти — саме вона відкриває шлях до справжньої удачі.

Кінь

Для тебе цей день стане часом емоційного оновлення. Після коливань і сумнівів настає ясність: ти чітко розумієш, чого хочеш від кохання. Якщо у стосунках були непорозуміння, сьогодні легко прийти до прощення. Для самотніх представників знака можливе знайомство, яке внесе спокій і довіру. Це не короткочасне захоплення, а стабільна енергія, що допомагає відчути гармонію між пристрастю та душевним миром.

Нагадаємо, тиждень від 20 до 26 жовтня 2025 року відкриває перехідний етап осені: зовнішній рух стихає, а внутрішній — посилюється. Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього тижня підказують, що сила проявляється не в напрузі, а в тихій зібраності.