5 жовтня 2025 року у китайському календарі вважається Днем відкритих дверей, який цього разу відбувається під знаком Вогняної Вівці (Дін Вей). Це особлива енергетична комбінація року Дерев’яної Змії та місяця Півня, що, за астрологічними трактуваннями, відкриває нові можливості для шести знаків китайського зодіаку.

Про це повідомило видання YourTango.

У такі дні, за східними традиціями, Всесвіт «відчиняє двері», які раніше були зачиненими, звільняючи шлях для оновлення, стабільності та достатку. Вогняна Вівця поєднує у собі ніжність і рішучість, а її енергія допомагає тим, хто готовий прийняти зміни без страху. Цей день не про метушню, а про спокійні, але доленосні зрушення, що можуть вплинути на фінансовий добробут і особисті стосунки.

Коза

Коза цього дня стає центральним знаком енергії. Для представників цього зодіаку відкриваються двері до покращення фінансової ситуації — може з’явитися нова пропозиція, виплата чи можливість змінити спосіб заробітку без виснаження. У стосунках Кози можуть відчути більше стабільності та впевненості. Якщо раніше вони чекали слушного моменту, то 5 жовтня — саме він.

Бик

Для Бика цей день несе оновлення через полярність із Вівцею. Зміни можуть торкнутися фінансових питань: повернення боргів, отримання підтримки чи можливість, яка раніше здавалась недосяжною. Також цього дня можуть налагодитися стосунки з партнерами або членами родини — з’явиться готовність допомогти чи інвестувати.

Кінь

Енергія Вогняної Вівці допоможе Коням перетворити свій внутрішній неспокій на конкретні результати. Вони можуть знайти способи заощадити, розширити джерела доходів або розв’язати питання, які тягнули назад. У коханні представники цього знаку зможуть звільнитися від виснажливих стосунків і побачити справжню взаємність.

Кролик

Кроликам цей день принесе тихе, але вагоме благословення. Вони можуть отримати стабільність у грошах або стосунках, а також відчути підтримку з боку близької людини. Фінансові зміни можуть прийти через співпрацю чи спільні проєкти. Головне — не поспішати з рішеннями та спостерігати за розвитком подій.

Змія

Оскільки 2025 рік проходить під знаком Дерев’яної Змії, цей день особливо значущий для її представників. Вони можуть відчути внутрішній перелом — готовність відпустити старі схеми виживання та відкритися новим фінансовим чи особистим можливостям. Може з’явитися вигідна угода, новий шлях або людина, яка допоможе рухатися вперед.

Свиня

Для Свині День відкритих дверей стане сигналом завершення застою. Вона може отримати покращення у спільних фінансах або стосунках, які довго не розвивалися. Важливо не недооцінювати себе — сміливість висловити власну цінність і вимагати більшого принесе швидкий результат.

