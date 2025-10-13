Шість китайських знаків зодіаку притягнуть кохання та удачу 13 жовтня

Китайський гороскоп / © pixabay.com

Реклама

Понеділок, 13 жовтня 2025 року, пройде під впливом Дерев’яного Кролика (І Мао) в енергії місяця Вогняного Собаки року Дерев’яної Змії. Цей день у східному календарі відомий як День Посвячення — період, коли відновлюються стосунки, відкриваються почуття та з’являється емоційна ясність.

Про це повідомило видання YourTango.

За традиційними китайськими віруваннями, День Посвячення сприяє любові та гармонії. Люди переосмислюють свої зв’язки, помічають тих, хто справді поруч, і отримують можливість відновити довіру. Для шести знаків зодіаку це особливо потужний час, коли Всесвіт допомагає знайти баланс між серцем і розумом.

Реклама

Кролик

Енергія цього дня резонує саме з вашим знаком. Дерев’яний Кролик символізує доброту, чутливість і внутрішній спокій, а тому все навколо підлаштовується під ваш ритм. Якщо останнім часом у стосунках бракувало взаємності, цього дня вона повертається. Ви відчуєте, що не потрібно ні за ким бігти — достатньо бути собою. Саме довіра до власних почуттів і спокій приваблюють удачу.

Змія

День допоможе зняти напругу, яка накопичувалася останнім часом. Дерев’яний Кролик гармоніює з вашим роком Дерев’яної Змії, пом’якшуючи суперечки та недомовки. Ви можете отримати звістку або запрошення, що принесе полегшення й прояснить ситуацію. Кохання цього дня не потребує зусиль — усе складається природно, коли ви дієте з довірою, а не зі страху.

Собака

Для вас понеділок стане днем вдячності від Всесвіту. Усе, що ви вкладали у стосунки — турботу, підтримку, увагу — повертається сторицею. Енергія Кролика допомагає зняти емоційний захист, тому з’являється можливість щирої розмови чи примирення. Це слушний момент для зміцнення зв’язку, навіть якщо раніше між вами і близькою людиною виникала відстань.

Коза

Кролик і Коза мають споріднену енергетику — обидва символізують ніжність, інтуїцію та доброту. Цього дня ви відчуєте, що турбота повертається до вас. Можливо, хтось із близьких проявить увагу або підтримку, що стане важливим знаком. Самотні Кози можуть познайомитися з людиною, поруч із якою одразу буде спокійно і легко. У парі цей день сприяє відвертому спілкуванню та емоційній близькості.

Реклама

Дракон

День Посвячення спонукає до відвертості. Навіть якщо ви довго приховували почуття або сумніви, зараз енергія стає м’якшою. Ви можете несподівано зрозуміти, що готові зробити перший крок або відкритися новому знайомству. Для тих, хто у стосунках, це момент гармонії після напруження. Для самотніх Драконів — шанс зустріти когось, хто розділить ваші прагнення.

Свиня

Цей день принесе стабільність і відчуття емоційної безпеки. Ви чітко побачите, хто справді поруч, а хто лише тимчасово. Енергія Кролика сприяє щирості, тому навіть звичайна розмова може стати глибокою і важливою. Якщо ви у стосунках, це гарний момент для відвертої бесіди про спільні плани. Якщо самотні — ви можете усвідомити, що більше не хочете компромісів і готові до справжнього почуття.

Нагадаємо, новий тиждень починається під знаком активності та самовираження. Карти Таро на 13 жовтня вказують: зараз час діяти стратегічно, завершувати старе й розпочинати нові справи. У цей день Всесвіт допомагає тим, хто проявляє ініціативу й готовий робити конкретні кроки до своїх цілей.