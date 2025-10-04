Шість китайських знаків зодіаку приваблять кохання і щастя вже 4 жовтня

Китайський гороскоп / © Pexels

У суботу, 4 жовтня 2025 року, настає так званий День Прийняття, який у китайській астрології вважають особливим. Він поєднує енергію Вогняного Коня (Бін У), року Дерев’яної Змії та місяця Дерев’яного Півня. Такий астрологічний збіг відкриває нові можливості для любові, щирих почуттів і зміцнення стосунків.

Про це повідомило видання YourTango.

Астрологи вважають, що 4 жовтня сприятиме прояву ніжності, відвертих зізнань і відновленню довіри. Це ідеальний час, щоб дозволити собі бути вразливими та відкритися справжнім почуттям. Найбільш сильний вплив відчують шість знаків китайського зодіаку:

Кінь

Символ дня. Прогулянки чи несподівані зустрічі можуть призвести до нового знайомства або відродити пристрасть у стосунках. Тим, хто пережив розчарування, важливо дозволити собі легкий флірт і відкритість.

Змія

Рік Змії підкреслює відчуття власної цінності у стосунках. Несподіваний комплімент чи повідомлення допоможуть розвіяти сумніви. Нові можливості частіше виникатимуть через знайомих або друзів, а не випадкових людей.

Півень

Місяць Півня робить цей знак центром уваги. Вогняний Кінь додає щирої теплоти. Відверті слова та вразливість здатні привабити нові почуття або поглибити вже існуючі стосунки.

Свиня

Для цього знака субота може стати днем емоційного полегшення. Якщо були перерви у спілкуванні, можливе відновлення контакту. Старі друзі чи партнери можуть повернутися без конфліктів, пропонуючи новий початок.

Тигр

День Прийняття пом’якшує енергію Тигра. Кохання відчуватиметься як взаємність, а не боротьба. Для пар це сприятливий час для щирих розмов, які зміцнюють довіру, а для самотніх — шанс привабити людину, яка оцінить як силу, так і вразливість.

Коза

Місяць Півня підсилює магнетизм і красу цього знака. Це вдалий час для знайомств, пов’язаних із творчістю або спільними інтересами. Пари можуть відчути близькість через знаки уваги й невеликі, але щирі жести.

4 жовтня астрологи радять цим знакам дозволити собі щирість і приймати почуття такими, якими вони приходять. Саме цього дня любов і удача відкривають двері для тих, хто готовий до них.

