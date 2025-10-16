Шість щасливих знаків китайського гороскопу, яким 16 жовтня усміхнеться удача

Китайський гороскоп / © Unsplash

Реклама

16 жовтня у день Земляного Коня (У-У), що триває в місяць Вогняного Собаки та рік Дерев’яної Змії, Всесвіт надасть потужний імпульс для шести знаків китайського зодіаку. Це час, коли наполегливість почне приносити відчутні результати, а вдача стане винагородою за послідовність і віру в себе.

Про це повідомило видання Yourtango.

Під впливом стихії Землі енергія Коня стає практичною й рішучою, сприяючи стабільним змінам. Цей день допоможе тим, хто діє розважливо, але не боїться ризикувати.

Реклама

Кінь

Для представників цього знаку четвер стане символічним «зеленим світлом». Те, над чим вони довго працювали, почне давати результати. Є шанс отримати пропозицію співпраці або помітити зростання довіри з боку впливових людей.

Змія

Поєднання Вогняного Собаки й Земляного Коня створить гармонійний фон. Змії можуть розраховувати на подяку, фінансову стабільність або покращення стосунків. Це час, коли Всесвіт нагадує: ваша витримка не була марною.

Дракон

Дракони отримають натхнення та правильний напрямок. Можлива доленосна зустріч або звістка, що відкриє нові перспективи. Сьогодні варто діяти щиро та без поспіху — удача підтримує тих, хто вірний собі.

Коза

Для Кіз день обіцяє спокій і полегшення. Маленькі перемоги, прояв турботи чи приємна звістка допоможуть відчути гармонію. Навіть фінансові питання можуть вирішитися природним шляхом.

Реклама

Собака

Період вашого знаку триває, і Кінь підсилює вашу лідерську енергію. Ви можете отримати підтримку колег чи друзів, навіть якщо вона непомітна. Чесність і послідовність принесуть заслужене визнання.

Свиня

Енергія дня стабілізує емоції та відкриває шлях до несподіваної удачі. Ви можете знайти рішення старої проблеми або відновити важливі стосунки. Спокій і впевненість стануть вашим магнітом для гарних змін.

Нагадаємо, тиждень із 13 по 19 жовтня 2025 року — це період, коли енергія Венери в Терезах підтримує гармонію, взаєморозуміння і прагнення до краси в усьому.