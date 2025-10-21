Шість щасливих знаків китайського календаря, яким 21 жовтня подарує успіх

Китайський гороскоп / © pixabay.com

За східним календарем 21 жовтня 2025 року — це День Вилучення, яким керує Водяна Свиня (Гуй Хай). Він припав на місяць Вогняного Собаки та рік Дерев’яної Змії. Енергія дня пов’язана зі звільненням і очищенням, але не болісним, а таким, що відкриває серце для нових почуттів. Для шести китайських знаків зодіаку цей день стане сприятливим у сфері кохання та емоційної рівноваги.

Про це повідомило видання Yourtango.

Свиня

21 жовтня — день, який відповідає вашому знаку зодіаку. Вплив Водяної Свині підсилює природну теплоту та емоційну чутливість. Якщо у спілкуванні з близькими була дистанція, щира розмова допоможе усе прояснити. Відвертість і відкритість принесуть гармонію, а щирість у почуттях — відчуття взаємності.

Кролик

Для Кролика цей день позначений емоційним очищенням і спокоєм. Енергія Водяної Свині гармоніює з природною чуйністю цього знаку. Люди, які раніше віддалялися, можуть проявити ініціативу, або з’явиться готовність відпустити минуле. Усе, що відбуватиметься, сприятиме внутрішній рівновазі й відновленню добрих стосунків.

Змія

Під впливом Водяної Свині серце Змії пом’якшується. У цей день з’являється потреба в чесних розмовах і справжньому емоційному зв’язку. Може відбутися відверта розмова або прояв щирості, який допоможе зрозуміти свої почуття. Це день, коли зникає напруга, а на її місце приходить спокій.

Кінь

Енергія Дня Вилучення допоможе Коням позбутися емоційного перевантаження. Варто припинити надмірні роздуми та повернутися до простих речей. Водяна Свиня створює умови для відновлення балансу й відкриває можливість для нових знайомств або оновлення почуттів. Цей день сприятливий для відпускання старих переживань.

Собака

Вплив Водяної Свині урівноважує енергію Вогняного Собаки, підсилюючи внутрішню гармонію. День сприятливий для зміцнення довіри у стосунках і кращого розуміння з близькими людьми. Відвертість і готовність до діалогу допоможуть уникнути непорозумінь.

Коза

Коза може відчути емоційне полегшення. Енергія Водяної Свині допоможе знайти рівновагу між минулим і теперішнім. Люди навколо реагуватимуть спокійніше, що створить умови для добрих стосунків і взаємної підтримки. Цей день сприяє щирому спілкуванню й відчуттю внутрішнього миру.

Нагадаємо, молодик у Терезах 21 жовтня 2025 року підштовхне нас звернути увагу на стосунки та взаємодію з іншими. Ця енергія продовжує уроки, які ми отримали під час транзиту Сатурна через Овна влітку, тож варто пригадати взаємини, які тоді зазнали труднощів, або людей, від яких ви віддалилися.