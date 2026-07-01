Шість знаків китайського гороскопа, яким прогнозують фінансову удачу 1 липня

Китайський гороскоп / © AP

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1 липня 2026 року, за астрологічними прогнозами, представники шести знаків китайського гороскопа можуть розраховувати на фінансову удачу та нові можливості. Астрологи вважають, що цього дня ключову роль відіграватиме готовність відмовитися від того, що давно стримувало розвиток, і зробити крок назустріч змінам.

Про це повідомило видання Yourtango.

Згідно з прогнозом, середа проходить під впливом Дня Знищення Вогняного Щура в рік Вогняного Коня та місяць Дерев’яного Коня. Такі дні пов’язують із завершенням невдалих етапів, позбавленням від перешкод і пошуком нових можливостей, які раніше залишалися непоміченими.

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До переліку знаків, яким прогнозують фінансовий успіх 1 липня, увійшли Щур, Змія, Кінь, Свиня, Мавпа та Кролик.

Для Щурів день може стати початком нового етапу. Астрологи радять звернути увагу на творчу ідею або задум, який довгий час відкладався через сумніви. Якщо хтось проявить до нього інтерес, не варто одразу відкидати таку можливість. Саме перший крок, на їхню думку, може відкрити перспективи для майбутнього.

Зміям рекомендують перестати шукати нові джерела доходу лише у звичних напрямках. Прогноз вказує, що фінансові можливості можуть бути пов’язані зі старими знайомствами, забутими контактами або власними навичками, які раніше не приносили прибутку.

Для Коней 1 липня може стати днем переосмислення власної цінності. За прогнозом, приклад іншої людини допоможе зрозуміти, що деякі обмеження існують лише у власних переконаннях. Це може вплинути на готовність сміливіше говорити про свої фінансові очікування.

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Свиням астрологи радять відмовитися від роботи, справи або стосунків, які забирають багато сил, але не приносять віддачі. На їхню думку, саме після такого рішення з’явиться місце для нових можливостей, які виявляться більш перспективними.

Для Мавп день може принести шанс завдяки власній ініціативі. Якщо раніше розмови про спільний проєкт або співпрацю залишалися лише планами, саме 1 липня варто зробити перший крок і запропонувати перейти до конкретних дій.

Кроликам прогнозують фінансову користь від відмови від того, що вже втратило свою актуальність, але продовжувало вимагати часу чи коштів. Астрологи вважають, що таке рішення спочатку принесе відчуття полегшення, а згодом допоможе помітити й матеріальну вигоду.

Нагадаємо, астрологи попереджають, що 1 липня 2026 року — день, що викликає неоднозначні відчуття: з одного боку, він сприяє чудовому настрою, а з іншого — закликає до обережності.

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