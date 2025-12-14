Шість знаків китайського гороскопу, яким усміхнеться фортуна 14 грудня

Китайський гороскоп / © AP

У неділю, 14 грудня 2025 року, шість знаків китайського зодіаку опиняться в особливо сприятливому періоді для удачі та фінансового зростання. За східною традицією, день проходить під енергією Вогняної Змії в День Посвячення — часу тихих, але доленосних починань.

Про це повідомило видання Yourtango.

Астрологічний фон поєднує одразу кілька впливів: Вогняна Змія відповідає за зосереджені дії без поспіху, Місяць Земляного Щура підсилює прагматизм і довгострокове планування, а рік Дерев’яної Змії загострює інтуїцію та стратегічне мислення. Удача цього дня не гучна — вона приходить через внутрішні рішення, які згодом дають відчутний результат.

Змія відчує рідкісну ясність думок. Це сприятливий момент, щоб почати новий фінансовий підхід або чіткіше розставити особисті пріоритети. Результат з’явиться завдяки довірі до власної інтуїції.

Щур отримає поштовх до реалізації ідеї, яка довго визрівала. День підходить для впорядкування грошей, планування переїзду або важливої розмови. Успіх тут повільний, але стабільний.

Дракон зосередиться на головному, відкинувши зайві амбіції. Навіть невеликий старт, який здається скромним, може стати фундаментом для майбутнього прориву.

Бик інстинктивно тягнутиметься до порядку й дисципліни. Нові правила, графіки або робочі рішення принесуть відчуття контролю і закладуть основу фінансової стабільності.

Мавпа отримає користь від експериментів. Побічний проєкт, нова ідея або несподіваний контакт можуть відкрити перспективний напрям, якщо діяти без зайвих сумнівів.

Свиня відчує внутрішню готовність рухатися вперед. Рішення, спрямовані на комфорт, безпеку та емоційний баланс, притягнуть удачу природним шляхом.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 14 грудня — день, протягом якого у світі панує гармонія, а люди бажають одне одному лише добра.