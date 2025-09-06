Шість знаків китайського зодіаку, які приваблять везіння вже 6 вересня

Китайський гороскоп / © Associated Press

Реклама

У суботу, 6 вересня 2025 року, за китайською астрологією настає День Руйнування. Його очолює стовп Земляного Тигра (У Інь) у рік Дерев’яної Змії та місяць Мавпи. У традиції ці дні не вважаються загрозливими чи катастрофічними. Їхня суть полягає в тому, що відходить те, що вже втратило своє значення, а на його місці може з’явитися нове.

Про це повідомило видання YourTango.

Енергія Тигра у поєднанні з характеристиками Дня Руйнування створює умови для помітних змін. Астрологічні розрахунки вказують, що цього дня сприятлива енергія особливо проявиться для шести тваринних знаків китайського зодіаку.

Реклама

Свиня. Вплив стихії Води у поєднанні з енергією Земляного Тигра створює баланс. Цей день може послабити фінансовий чи сімейний тиск, з яким представники знаку стикалися раніше.

Кінь. Субота дає можливість позбутися напруження, характерного для місяця Мавпи. Завершення певних планів чи зобов’язань відкриває простір для оновлення.

Змія. Оскільки 2025 рік є роком Дерев’яної Змії, для цього знаку тиск подій відчувався особливо. Енергія Тигра стимулює відмову від ситуацій, які втратили сенс, що допомагає уникнути подальших ускладнень.

Щур. Вплив Тигра активізує стратегічні якості цього знаку. Ситуації, які здавалися нечіткими чи безладними, стають зрозумілішими, що дозволяє відмовитися від того, що не приносить користі.

Тигр. Цей день має особливе значення для представників однойменного знаку. Енергія Земляного Тигра сприяє завершенню тривалих зобов’язань або напружених взаємодій.

Коза. Завдяки гармонійному поєднанню зі стихією Землі, цей день зменшує розчарування та допомагає зняти напругу. Це створює передумови для спокою та стабільності.

Таким чином, 6 вересня 2025 року може стати важливим днем для представників цих шести знаків, коли завдяки завершенню старих процесів відкриваються нові можливості.

Нагадаємо, перший місяць осені відкриє шлях до змін, нових починань і пошуку внутрішнього балансу. Карти Таро вказують, що вересень 2025 року стане часом активного руху вперед, натхнення і глибоких емоційних відкриттів.