Шість знаків китайського зодіаку, яким 1 лютого принесе удачу та нові можливості

1 лютого 2026 року, у день Вогняного Коня, астрологи прогнозують особливо сильний приплив удачі та процвітання для шести знаків китайського гороскопа. Потужна енергія цього дня збігається зі стартом місяця Земляного Бика у році Дерев’яної Змії, створюючи сприятливі умови для тих, хто готовий діяти, а не зволікати.

Про це повідомило видання Yourtango.

Це неділя, коли інтуїція посилюється, а впевненість у власних рішеннях стає ключем до фінансового та емоційного успіху. Астрологи наголошують: найбільшу користь цього дня отримає той, хто довіриться собі та перестане стримувати природний імпульс рухатися вперед.

Кінь

Для представників цього знака день має особисте значення. Усе, що стояло на паузі, зрушує з місця, навіть якщо це невеликі кроки. Активність стає головним джерелом процвітання — варто лише почати рух.

Змія

Недільна енергія допоможе чітко відділити важливе від другорядного. Коли Змія перестає витрачати сили на те, що не приносить радості чи розвитку, удача швидко повертається у її бік — разом із економією часу та ресурсів.

Собака

Представники знака прокидаються зі свіжим відчуттям впевненості. Самовпевненість запускає позитивні зміни у справах та стосунках. Успіх цього дня — не гучна перемога, а повернення внутрішньої опори, яка притягує добробут.

Кролик

Емоційна легкість стає головним бонусом. Кролики дозволяють собі надіятися — і це одразу змінює ситуацію. Розмови, плани та навіть дрібні рішення проходять м’якше, а удача проявляється у вигляді спокою та можливостей.

Бик

Попри те, що дні із сильним імпульсом Бики переживають важко, цього разу все навпаки. З’являється відчуття фундаменту під ногами — і саме воно дозволяє пробувати нове без страху втрат. Успіх приходить завдяки вже накопиченому досвіду.

Свиня

1 лютого нагадає, що задоволення не суперечить успіху. Вибір на користь простих радощів приносить мотивацію, а разом із нею — нові шанси. Удача з’являється тоді, коли Свиня дозволяє собі бути щасливою без докорів сумління.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 1 лютого — енергетично дуже важкий день, протягом якого темні та світлі сили вестимуть відчайдушну боротьбу за душу кожного з нас.