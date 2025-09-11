Шість знаків китайського зодіаку, яким 11 вересня пощастить у фінансах

Китайський гороскоп / © Unsplash

11 вересня 2025 року, у четвер, за китайським календарем настає особливий День відкритих дверей. У китайській астрології це вважається часом, коли відкриваються нові можливості, настає сприятливий момент для фінансового прогресу, зростання та стабільності. Цього дня діє поєднання Водяної Вівці, місяця Півня та року Дерев’яної Змії.

Про це повідомило видання YourTango.

Астрологи пояснюють: Вівця символізує м’якість та гармонію, завдяки чому напруження у грошових питаннях знижується. Стихія Води відповідає за рух ресурсів, обмін, щедрість і здатність притягувати достаток. У такий час фінансові можливості приходять легше, а двері, які раніше здавалися зачиненими, відчиняються.

Цього четверга фінансова удача найбільше проявиться у шести знаків китайського зодіаку:

Коза. Стовп четверга поєднується з її енергією, що робить цей день особливо сприятливим. Можливі повернення грошей, сплачені борги чи подарунки. Полегшення відчуватиметься не лише у фінансах, а й емоційно.

Півень. Оскільки місяць перебуває під його впливом, цей знак отримує фінансові благословення. Це може бути виконання обіцянок або запуск плану, який довго відкладався. Важливим стане визнання та можливість зміцнити свій дохід.

Змія. Рік Дерев’яної Змії додає підтримки. У цей день Змія може отримати фінансовий результат за попередні зусилля, які здавалися непоміченими. Достаток може проявитися у вигляді визнання роботи, фінансових рішень чи щедрості.

Свиня. Енергія Водяної Вівці безпосередньо впливає на цей знак. У четвер для Свині можливі несподівані фінансові полегшення: допомога від інших людей, скасування платежів чи відсутність необхідності витрачати гроші.

Дракон. Для цього знаку День відкритих дверей означає прорив. Застряглі фінансові справи можуть вирішитися саме цього дня. Прикладом може стати надходження простроченого платежу чи інша можливість посилити фінансову основу.

Кінь. Завдяки гармонії зі стовпом Вівці, цей знак отримає шанс на фінансове полегшення. Це може бути стабільність, зниження витрат або підтримка від тих, хто поруч.

Таким чином, 11 вересня стане днем, коли для Кози, Півня, Змії, Свині, Дракона та Коня відкриються фінансові можливості та настане відчутне полегшення у грошових питаннях.

Нагадаємо, від 8 до 14 вересня 2025 року потужний портал затемнень впливатиме на кожен знак Зодіаку. Транзити цього тижня допоможуть нам відновитися та підготуватися до майбутнього сонячного затемнення.