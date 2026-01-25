Шість знаків китайського зодіаку, яким 25 січня принесе удачу та легкість

Китайський гороскоп / © Unsplash

25 січня 2026 року в китайському календарі припадає на День відкритих дверей Земляної Свині — період, який не змушує події відбуватися, а створює простір для можливостей. За такої енергетики рішення приходять без тиску, а те, що раніше здавалося закритим, раптом стає доступним. У межах місяця Вогняного Бика та року Дерев’яної Змії удача частіше проявляється не через ривок, а через прийняття й спокій.

Про це повідомило видання Yourtango.

Астрологічні прогнози виділяють шість знаків китайського зодіаку, для яких неділя може стати особливо сприятливою — насамперед у питаннях емоційного комфорту, спілкування та внутрішнього балансу.

Свиня цього дня відчуває повернення до себе. Напруга, що накопичувалася раніше, поступово спадає, а відчуття підтримки з’являється без додаткових зусиль. Саме розслаблення дозволяє подіям скластися природніше.

Кролик помічає, що день минає спокійніше, ніж зазвичай. Розмови й плани не потребують надмірного аналізу, а м’який ритм допомагає відновитися перед новим тижнем.

Бик отримує користь від паузи. Відмова від постійної гонитви за результатом несподівано відкриває шлях до простого рішення або компромісу. Терпіння стає ключовим ресурсом.

Змія бачить нові варіанти там, де раніше були лише обмеження. Йдеться не про різкі кроки, а про ясність і розуміння, що вихід існує — цього вже достатньо, аби змінити настрій.

Коза знаходить удачу в дозволі на задоволення без почуття провини. Емоційне полегшення запускає ланцюг позитивних змін без додаткового тиску.

Щур отримує важливу інформацію або пояснення, яке знімає невизначеність. Чіткіше бачення ситуації зменшує тривогу й додає впевненості в подальших кроках.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 25 січня — день світлої і чистої енергетики, який потрібно провести так, щоб — незважаючи на вихідний день — не «розплескати» її.