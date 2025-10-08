ТСН у соціальних мережах

8 жовтня 2025
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Шість знаків китайського зодіаку, яким 8 жовтня пощастить у коханні

8 жовтня 2025 року — день Металевого Собаки, який сприятиме гармонії у стосунках. Шість китайських знаків відчують приплив удачі, кохання та емоційної рівноваги.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Китайський гороскоп

Китайський гороскоп / © Pexels

Середа, 8 жовтня 2025 року, у китайському календарі вважається Днем встановлення, який проходить під впливом Металевого Собаки (Ген Сюй) у місяці Вогняного Собаки та році Дерев’яної Змії. Такі дні символізують зміцнення зв’язків, побудову стабільних стосунків і прагнення до довіри. Вони приносять енергію порядку, чесності та внутрішньої впевненості.

Про це повідомило видання YourTango.

Поєднання Собаки й Металу підсилює відданість, справедливість і потребу в надійності. Цей день очищає емоційну напругу, допомагає розставити пріоритети та відкриває шлях до справжніх почуттів. 8 жовтня стане моментом, коли сумніви зникають, а серце знаходить спокій.

Шість знаків, яким особливо щаститиме цього дня:

  • Собака
    Це ваш день — енергія Металевого Собаки підсилює вашу природну чесність і вірність. Те, що раніше здавалося невизначеним, проясниться. Людина, яка давно поруч, може проявити глибші почуття або довести серйозність намірів. Це час, коли ви відчуєте справжню емоційну безпеку й стабільність.

  • Тигр
    Після періоду невизначеності в коханні ви відчуєте ясність. День Металевого Собаки приносить твердість і чесність, тому навіть складні ситуації знайдуть логічне вирішення. Можливе зближення через старе знайомство або людину, яку ви вже знаєте. Головне — не квапити події, а довіритися стабільному темпу.

  • Кінь
    Для представників цього знака 8 жовтня — день рівноваги у почуттях. Якщо раніше у стосунках було надто багато непевності, сьогодні вони набудуть форми. Людина, яка викликала сумніви, покаже себе з надійного боку. Ті, хто самотні, можуть відчути глибоку емоційну близькість без надмірного напруження.

  • Кролик
    Ваша природна обережність поступається місцем довірі. Минулі розчарування відходять, а нові почуття приходять спокійно й природно. Хтось із минулого може знову з’явитися у вашому житті, і цього разу — з наміром побудувати щось міцне. День сприятиме тихим, але важливим змінам у серці.

  • Змія
    Середа відкриє простір для глибоких розмов і чітких намірів. Якщо ви прагнули серйозних стосунків, енергія дня допоможе перевести почуття в практичну площину. Можлива зустріч із людиною через роботу або спільний проєкт. У тих, хто у парі, з’явиться розуміння — кохання може бути одночасно пристрасним і надійним.

  • Свиня
    Після тривалого періоду емоційних коливань ви відчуєте спокій і впевненість. Удача в коханні проявиться через стабільність і турботу. Хтось із близьких може показати, що готовий бути поруч у будь-якій ситуації. Цей день допомагає залікувати старі образи й відкрити серце для нового, зрілого почуття.

Нагадаємо, 8 жовтня стане днем, коли — під впливом місячних енергій — ми легко довіряємо думці оточення і, в результаті, потрапляємо під його вплив.

