Шість знаків китайського зодіаку отримають удачу 10 вересня

У середу, 10 вересня 2025 року, у китайській астрології настає особливий День отримання. Це період, коли важливо не форсувати події, а приймати те, що вже наближається у житті. Згідно з прогнозом, найбільше підтримки енергії цього дня відчують шість знаків східного гороскопа.

Про це повідомило видання YourTango.

Днем керує Водяний Кінь у місяць Півня та рік Дерев’яної Змії. Таке поєднання підсилює імпульс подій: удача приходить раптово, а результати часто з’являються вчасно і несподівано. Енергія Води спрямовує достаток у сфери, де людина прагнула більшої легкості — у коханні, фінансах чи внутрішньому стані.

Хто отримає підтримку цього дня:

Кінь. Водяний Кінь ставить ваш знак у центр уваги. Ви можете отримати визнання, прихильність чи навіть щедру пропозицію, яка полегшить тиждень. Усе, що приходить, є відображенням ваших попередніх зусиль.

Змія. Рік Дерев’яної Змії підсилює ваш вплив. 10 вересня може принести несподівану можливість або пропозицію. Те, що ви колись відпустили, тепер повертається у вигляді нового шансу.

Півень. Місячний стовп перебуває у вашому знаку, тож середа може стати особливо вдалою. Ви можете отримати подарунки у стосунках чи фінансах. Допомога або підтримка прийдуть звідти, звідки не очікували.

Дракон. Енергія Водяного Коня гармоніює з вашим знаком, відкриваючи шлях до визнання чи довгоочікуваного ресурсу. Доказ того, що життя підтримує вас, з’являється у потрібний момент.

Свиня. Ваш знак має природний зв’язок із достатком. Цей день може принести відшкодування, подарунок чи полегшення справ. Те, що з’явиться, стане початком більших змін.

Тигр. Для вас 10 вересня стане нагадуванням, що удача приходить тоді, коли дозволяєш їй це зробити. Можливість чи потрібний ресурс самі опиняться у ваших руках.

Астрологи наголошують: цього дня важливо не відмовлятися від підтримки чи несподіваних благ. Прийняття допомоги й відкритість до нових можливостей дозволять цим шести знакам повністю використати енергію Дня отримання.

Нагадаємо, від 8 до 14 вересня 2025 року потужний портал затемнень впливатиме на кожен знак Зодіаку. Транзити цього тижня допоможуть нам відновитися та підготуватися до майбутнього сонячного затемнення.