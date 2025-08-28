Шість знаків китайського зодіаку приваблять удачу та достаток вже 28 серпня

Китайський гороскоп / © Pexels

Реклама

28 серпня 2025 року в китайському календарі припадає на День отримання, який збігається з роком Дерев’яної Змії, місяцем Дерев’яної Мавпи та стовпом Земляної Змії. За уявленнями китайської астрології, такі дні відкривають канал для достатку — не через активні дії, а через здатність приймати.

Про це повідомило видання YourTango.

Астрологи зазначають, що цього дня удача особливо прихильна до шести знаків китайського зодіаку:

Реклама

Змія. 28 серпня є стовповим днем для Змії, і разом із роком цього ж знаку це створює особливе узгодження. Удача проявиться у вигляді повернення втраченого — фінансового чи особистого.

Дракон. Енергія Змії гармонізує з Драконом. День отримання може принести визнання, нові можливості чи підтримку, на яку представники цього знаку довго чекали.

Щур. Для Щура 28 серпня символізує баланс. Цього дня може відбутися відплата чи підтримка з боку тих, хто раніше її не надавав.

Кінь. Хоча енергія Змії зазвичай є викликом для Коня, День отримання приносить полегшення. Це може виглядати як завершення зобов’язань чи звільнення від тягаря.

Півень. Змія і Півень традиційно перебувають у гармонії. Цей день може принести визнання, підтвердження зусиль чи взаємність у стосунках.

Свиня. Для Свині 28 серпня обіцяє щедрість і стабільну підтримку. Усе, що відбувається цього дня, має силу та стійкість, а не тимчасовий характер.

Астрологічне тлумачення підкреслює: удача цього дня може проявлятися як у матеріальній сфері, так і в емоційному полегшенні, коли людина відчуває, що отримала заслужене.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, останній тиждень серпня принесе поєднання ясного бачення, внутрішньої опори й емоційних зв’язків. Карти підкажуть, коли рухатись уперед, а коли — глибше занурюватися у свої цінності.