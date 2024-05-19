"Ситуація гірша в рази": відома тарологиня сказала, яку область невдовзі чекає новий наступ росіян

Відома вітчизняна тарологиня Людмила Хомутовська від початку повномасштабного вторгнення РФ в Ураїну щодня розкладає карти на ситуацію в країні. Тепер експертка з карт таро впевнена, що Київщина поки у безпеці, проте щодо Чернігівської області такої впевненості немає.

Про це йшлося у коментарі тарологині щодо можливого здійснення ворогом наступу на Чернігівщину та Київську область.

"Я не думаю, що найближчими часом там (у Київській області — ред.) щось станеться. Карти показують, що столиця дуже добре захищена", — розповіла Хомутовська під час свого таропрогнозу.

Вона навіть сказала, що Київ озброєний "до зубів".

"Якщо з’являється інформація, що Київщина — нова ціль ворога, то не вірте. Це ІПСО", — сказала вона.

Щодо Чернігівської області, то тут у Хомутовської випала карта таро, що вказує на можливий наступ російських окупантів.

"Це можуть бути якісь диверсійні групи, щоби глянути, що на них там чекає", — додала вона.

Тим часом астролог Влад Росс вважає, що для перемоги у війні з РФ ЗСУ повинні продовжувати знищувати НПЗ на території Росії.

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