"Скоро народиться світло": переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про Путіна

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова здивувала передбаченням про «світло», яке переможе дияволів.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що це «світло» зможе перемогти «дияволів», якими вона назвала диктаторів, зокрема Путіна.

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«Скоро народиться світло, яке переможе цю темряву. Ще у дуже маленькому віці. Що це означає: чи це буде пришестя людини чи організації, чи це містика, яка має побороти дияволів», — сказала Яна Пасинкова.