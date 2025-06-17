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"Скоро народиться світло": переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про Путіна
Яна Пасинкова зробила нове передбачення про долю Путіна та диктаторів.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова здивувала передбаченням про «світло», яке переможе дияволів.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що це «світло» зможе перемогти «дияволів», якими вона назвала диктаторів, зокрема Путіна.
«Скоро народиться світло, яке переможе цю темряву. Ще у дуже маленькому віці. Що це означає: чи це буде пришестя людини чи організації, чи це містика, яка має побороти дияволів», — сказала Яна Пасинкова.