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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
3836
Час на прочитання
1 хв

"Скоро народиться світло": переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про Путіна

Яна Пасинкова зробила нове передбачення про долю Путіна та диктаторів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова здивувала передбаченням про «світло», яке переможе дияволів.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що це «світло» зможе перемогти «дияволів», якими вона назвала диктаторів, зокрема Путіна.

«Скоро народиться світло, яке переможе цю темряву. Ще у дуже маленькому віці. Що це означає: чи це буде пришестя людини чи організації, чи це містика, яка має побороти дияволів», — сказала Яна Пасинкова.

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