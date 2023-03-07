"Скоро Путін піде із життя": відомий астролог назвав переможний місяць України

Також астролог передбачає розпад Російської Федерації.
Астролог Влад Росс передбачає, що червень стане переможним місяцем для України.
Про це він сказав в коментарі "Главреду".
Перед цим, як прогнозує астролог, відбувається вирішальна битва. За його прогнозами, це буде весняна пора.
"Після переходу Юпітера зі знака війни в знак миру, тобто у знак Тельця, можна буде говорити про закінчення війни. Особливо - коли Путін піде з життя, а це може статися навесні-влітку", – сказав він.
Також астролог передбачає розпад Російської Федерації. Тому, за його словами, Україні у майбутньому ніхто не загрожуватиме.
Нагадаємо, що ведичний астролог, хіромант, нумеролог Володимир Бадіян склав прогноз щодо тривалості війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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