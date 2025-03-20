Скорпіонам можуть розбити серце, а Терезам варто пошукати підтримки: гороскоп за картами Таро на 20 березня 2025 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 березня 2025 року розповідає, що Рибам слід продемонструвати професіоналізм, а у Левів все може змінитися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 березня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Король жезлів"

Ви - вогонь. Продемонструйте його у стосунках. На роботі зарядіть усіх своєю енергією.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Замисліться над добробутом. У любовних стосунках пройдіть перевірку на жадібність до грошей. А русі кар'єрними сходами шукайте фінансово привабливий варіант.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У любовних перипетіях варто розслабитися. На роботі шукайте чуйних колег, які завжди прийдуть вас на допомогу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Колісниця"

Рухайтеся вперед. У стосунках варто поїхати у романтичну подорож. А на роботі краще візьміть відгул та відпочиньте.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече, все змінюється. У любові все може перевернутися з ніг на роботу. У робочих викликах потурбуйтеся про запасний варіант.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка кубків"

Обережно пригадайте минуле. У стосунках час звернутися до старих друзів. А на роботі шукайте вірних товаришів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Ви отримаєте те, на що заслуговуєте. У стосунках зараз варто підтримувати одне одного. На роботі варто очікувати на премію.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка мечів"

Остерігайтеся болю. У стосунках вам можуть розбити серце, а в робочих питаннях - обманути.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед і вперед. У стосунках рухайтеся до нових вершин. На роботі захищайте свої права та територію.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Попереду - кошмари. Усвідомте вашу роль у стосунках та змініть її. На роботі краще перечекати важкий та напружений період.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

Не робіть побут головним у вашому житті. У стосунках не влаштовуйте скандали. На роботі можливі нові виклики.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператор"

Запасіться терпінням. У стосунках проявіть характер. А на роботі продемонструйте професіоналізм.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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